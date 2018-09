Cường Đô La vui vì con trai đam mê tốc độ giống mình

Cộng đồng mạng thích thú khi Cường Đô La đăng tải trên trang cá nhân một số khoảnh khắc về con trai Subeo với dòng tâm trạng phấn khích: "I think we have the same passion" (tạm dịch: Bố nghĩ, chúng ta có chung niềm đam mê).