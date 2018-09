Cường Đô La tự hào vì Hà Hồ đưa Subeo đi từ thiện

Trên trang cá nhân, Cường Đô La đăng tải hình ảnh Hồ Ngọc Hà và Subeo phát quà cho các em nhỏ cùng lời chú thích: 'So proud of you, give and share...' - 'Thật tự hào về hai mẹ con, cho đi và chia sẻ'. Chỉ trong một đêm, bức ảnh thu hút gần 20.000 lượt like. Trước đó vài ngày, trong báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015 của công ty Cường Đô La không còn ghi nhận Hồ Ngọc Hà là vợ anh. Câu chuyện ly hôn giữa họ chưa từng được cả hai phát ngôn, nhưng khán giả đều hiểu họ đã chính thức 'đường ai nấy đi'. Thỉnh thoảng Cường Đô La vẫn đăng tải những chia sẻ và hình ảnh đẹp về vợ cũ cùng những lời ngọt ngào. Nhiều khán giả ngưỡng mộ cặp đôi vì dù không còn chung đường nhưng Cường - Hà vẫn âm thầm ủng hộ và dõi theo nhau.