Cường Đô La nhắn nhủ lời yêu thương đến Hạ Vi

Trên tài khoản cá nhân, vị doanh nhân không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình dành cho bạn gái 9X.

Sau một vài tháng đóng cửa Instagram, Cường Đô La đã chính thức mở lại tài khoản mạng xã hội để giao lưu với bạn bè và khán giả. Một ngày trước, anh chia sẻ tấm hình đang chắp tay cầu nguyện với dòng tâm trạng bằng tiếng Anh: "I'm always think of you whenever I need to make a decision... I love you!" (tạm dịch: Anh luôn nghĩ về em bất cứ khi nào anh cần đưa ra một quyết định. Anh yêu em!). Hạ Vi đã gửi lời bình luận đầy ngọt ngào dưới dòng tâm sự của bạn trai: "Good luck my dear!" (Chúc anh may mắn).

Không ít người cho rằng, mặc dù không nhắc đến tên Hạ Vi trong status nhưng lời nhắn nhủ đầy yêu thương của Cường Đô La là dành cho bạn gái xinh đẹp. Vị doanh nhân dường như muốn khẳng định rằng, anh trân trọng người phụ nữ đang ở bên mình và mỗi quyết định trong cuộc sống của anh đều liên quan đến cô.

Mới đây, khi trả lời phỏng vấn trên một tạp chí, Hạ Vi đã tâm sự rằng, cô thấy Cường Đô La rất đẹp trai. Cô thích cách anh lắng nghe cô, làm cho cô cười và khiến cô có cảm giác được che chở, bình yên. Nhắc đến vợ cũ của Cường Đô La - ca sĩ Hồ Ngọc Hà, người đẹp 9X cho biết, cô chưa gặp Hà Hồ nhưng âm thầm học hỏi từ đàn chị. Cô nghĩ, Hà Hồ yêu Cường Đô La thật sự khi cả hai vượt qua mọi sóng gió để có con và chung sống trong suốt 8 năm. Bản thân cô không bao giờ ghen tỵ với 'người cũ' của bạn trai bởi mọi chuyện đã lùi xa vào quá khứ. Ngay cả khi Cường Đô La cùng con trai Subeo đứng ra bảo vệ Hà Hồ mỗi lần vợ cũ gặp dư luận trái chiều, Hạ Vi cũng không bao giờ phiền lòng.

Cường Đô La và Hạ Vi công khai tình yêu vào cuối năm ngoái khi lộ ảnh mặc đồ đôi. Mối quan hệ của hai người được đông đảo khán giả ủng hộ.

