Cường Đô La khen Hạ Vi xinh đẹp

Doanh nhân bất ngờ chia sẻ ảnh người yêu sau một thời gian hạn chế nhắc đến cô.

Trên trang cá nhân, Cường Đô La chia sẻ bức ảnh của bạn gái - hot girl Hạ Vi - và khen cô xinh. Trong ảnh, Hạ Vi gần như để mặt mộc, tóc uốn lọn xõa tự nhiên và mặc bộ váy khoe vai trần gợi cảm. Đây là lần hiếm hoi Cường Đô La đăng ảnh rõ mặt người yêu kể từ khi cả hai ngầm thừa nhận mối tình này hồi năm ngoái. Sau khi bức ảnh được đăng lên tài khoản cá nhân của Cường Đô La, nhiều bạn bè, khán giả vào khen ngợi Hạ Vi để mặt mộc nhưng vẫn rất xinh xắn. Họ cũng không quên chúc cặp đôi sẽ mãi hạnh phúc bên nhau.

Bức ảnh của Hạ Vi được Cường Đô La đăng tải.

Cường Đô La từng đóng trang cá nhân, nhưng cách đây vài tháng anh đã mở lại. Ngay sau khi trở lại mạng xã hội, doanh nhân này chia sẻ tấm ảnh đang chắp tay cầu nguyện với dòng tâm trạng bằng tiếng Anh: "I'm always think of you whenever I need to make a decision... I love you!" (tạm dịch: Anh luôn nghĩ về em bất cứ khi nào anh cần đưa ra một quyết định. Anh yêu em!). Hạ Vi đã gửi lời bình luận đầy ngọt ngào dưới dòng tâm sự của bạn trai: "Good luck my dear!" (Chúc anh may mắn). Không ít người cho rằng, mặc dù không nhắc đến tên Hạ Vi trong status nhưng lời nhắn nhủ đầy yêu thương của Cường Đô La là dành cho bạn gái xinh đẹp. Vị doanh nhân dường như muốn khẳng định rằng, anh trân trọng người phụ nữ đang ở bên mình và mỗi quyết định trong cuộc sống của anh đều liên quan đến cô.

Cặp đôi Cường Đô La - Hạ Vi trong một lần đi xem thời trang gần đây.

Cường Đô La - Hạ Vi công khai tình yêu vào cuối năm ngoái, khi họ lộ ảnh mặc đồ đôi. Sau đó, thỉnh thoảng cặp đôi đi dự sự kiện cùng nhau. Hạ Vi từng tâm sự, cô thấy Cường Đô La rất đẹp trai. Cô thích cách anh lắng nghe cô, làm cho cô cười và khiến cô có cảm giác được che chở, bình yên.

Cúc Hoa