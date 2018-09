Cường Đô La, Hạ Vi công khai đăng ảnh đôi

Sau khi bị lộ chuyện hẹn hò, cặp đôi không còn giấu giếm tình cảm.

Tin đồn về mối quan hệ giữa chồng cũ Hồ Ngọc Hà và hot girl 'vạn người mê' xuất phát từ việc cả hai cùng chia sẻ cùng một tấm ảnh cặp nam - nữ mặc đồ đôi trong thang máy vào cuối tháng 10. Mặc dù hoàn toàn im lặng trước nghi án 'cặp kè' nhưng ít ngày sau đó, Cường Đô La - Hạ Vi liên tiếp bị bắt gặp nắm tay tình tứ đi ăn đêm và cùng nhau rời khỏi nhà vào buổi sáng.

Cường Đô La khoe hình hai đôi bàn chân đang quấn lấy nhau.

Mới đây, trên tài khoản Instagram, cả hai ngầm công khai tình yêu khi đồng loạt đăng tải tấm hình về hai đôi chân đang quấn vào nhau. Hot girl Hạ Vi còn chú thích dòng chữ đầy ẩn ý 'Say yes to new adventures' (tạm dịch: Đồng ý với những cuộc phiêu lưu mới). Không xóa ảnh như lần trước, diễn viên Tấm Cám giữ nguyên tấm ảnh đôi với bạn trai đại gia, như lời khẳng định tự tin bước vào thế giới tình yêu cùng Cường Đô La.

Hạ Vi cũng chia sẻ bức ảnh tương tự trên trang cá nhân.

Ngay khi chuyện tình của chồng cũ Hà Hồ và hot girl Hạ Vi rộ lên, cả hai nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của dư luận. Cái tên Hạ Vi cũng được công chúng đem ra bàn tán, thậm chí tranh luận việc cô thay đổi gương mặt thế nào từ khi bước chân vào showbiz hay cuộc sống xa hoa với tủ đồ hiệu đắt đỏ. Không thể phủ nhận, nhờ Cường Đô La, từ một hot girl của cộng đồng mạng, Hạ Vi đã trở thành người nổi tiếng. Vẻ đẹp của cô được đánh giá có nét hao hao các nàng Hoa đán như Phạm Băng Băng, Dương Mịch, Tôn Lệ.

Nhan sắc 'vạn người mê' của bạn gái Cường Đô La.

Hạ Vi sinh năm 1993, từng du học Singapore và là người mẫu ảnh của rất nhiều tạp chí thời trang, shop quần áo. Cô từng thử sức ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua ảnh 2012, nhưng trong đêm chung kết, cô chỉ lọt vào top 8. Hiện tại, cô đảm nhận vai Tấm trong dự án điện ảnh Tấm Cám: Chuyện chưa kể do Ngô Thanh Vân sản xuất.

Yên Yên