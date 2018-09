Cường Đô La đưa Subeo đi đạp xe sáng sớm

Doanh nhân Quốc Cường đăng tải ảnh anh cõng con trai Subeo chụp ảnh 'tự sướng' trước gương và chú thích: 'Wake up for the early ride babe' (Thức dậy đạp xe buổi sớm nào con trai). Gương mặt Subeo còn ngái ngủ, mắt nhắm nghiền, vòng tay ôm cổ bố.