Cường Đô La bênh vực Hạ Vi khi bạn gái bị chê về nhan sắc

Anh bất ngờ viết status bảo vệ người yêu trước những lời bình luận không tích cực của công chúng.

Cách đây ít phút, doanh nhân Cường Đô La đã chia sẻ dòng tâm trạng trên trang cá nhân khi anh đọc nhiều ý kiến của cư dân mạng chê bai về ngoại hình ngày một xấu của Hạ Vi. "Cá tháng Tư cũng qua được vài hôm rồi, mong rằng các anh chị hiểu cho một điều, với mình thì 'chuyện thật thì không nên đùa và chuyện đùa thì không nên thật' vậy nhé. Phụ nữ là để yêu thương, không phải để so sánh, hơn thua, xấu đẹp hay tài giỏi... vì ai cũng như ai, đều là phụ nữ", anh viết. Kèm theo status bênh vực bạn gái, Cường Đô La còn đăng tấm ảnh có dòng chữ tiếng Anh "Even the nicest people have their limits" (Dù là người tốt đến mấy cũng có giới hạn).

Cường Đô La bất ngờ lên tiếng bênh vực bạn gái khi cô bị chê bai về nhan sắc.

Trước hành động bảo vệ Hạ Vi, rất nhiều khán giả đã ủng hộ Cường Đô La. Có người bình luận rằng: "Hãy một lần lên tiếng bảo vệ người phụ nữ anh yêu thật sự đi anh, dù có là ai thì cũng sẽ hiểu, vì phụ nữ ai cũng từng hy sinh vì tình yêu của mình rất nhiều".

Thời gian vừa qua, chuyện tình của Cường Đô La và Hạ Vi vướng vào tin đồn rạn nứt khi cả hai ngừng tương tác với nhau trên mạng xã hội. Trong khi diễn viên Tấm Cám xóa tất cả những hình ảnh liên quan đến bạn trai, đồng thời thường xuyên viết status ẩn ý về tình yêu tan vỡ thì Cường Đô La lại tái ngộ với vợ cũ Hà Hồ, cùng cô đi ăn đêm hoặc đến trường cổ vũ con trai Subeo thi bơi.

Trước đây, anh từng đăng ảnh mặt mộc của Hạ Vi trên trang cá nhân và khen cô xinh đẹp.

Mặc dù người trong cuộc không lên tiếng xác nhận nhưng mới đây, một người bạn chung của Hạ Vi và Cường Đô La đã tiết lộ tấm hình cặp đôi đi ăn chung với nhau. Hình ảnh này như lời khẳng định rằng, mối quan hệ tình cảm của đôi uyên ương vẫn rất tốt đẹp.