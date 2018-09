Cuộc sống xa lánh phim trường của dàn sao nhí một thời

Những diễn viên nổi tiếng ngày nào giờ mỗi người một con đường và hoàn toàn rời xa màn ảnh.

Phùng Ngọc - Thằng Cò phim "Đất phương Nam"

Khi Đất phương Nam lên sóng năm 1997, cậu bé Phùng Ngọc đảm nhận vai Cò trở thành cái tên được săn đón bên cạnh Hùng Thuận đóng vai An. Sau vai diễn này, Phùng Ngọc tham gia một vài bộ phim như Đôi bạn, Ông nội và cháu đích tôn, Anh thơm râu rồng… nhưng không để lại nhiều dấu ấn.

Thu nhập từ việc đóng phim không đủ để trang trải cuộc sống cùng ngoại hình thay đổi với nhiều sẹo rỗ trên mặt khiến Phùng Ngọc quyết định từ bỏ bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Anh về Bình Dương để gần gũi với cha và tìm công việc khác. Từ khi bỏ nghiệp diễn viên, Phùng Ngọc phải trải qua rất nhiều nghề như xe ôm, cắt tóc, làm thuê… Anh từng lấy vợ nhưng đã chia tay.

Năm 2015, câu chuyện về hoàn cảnh khó khăn của “thằng Cò” Phùng Ngọc được các báo nhắc đến và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Trong những lần chia sẻ với giới truyền thông, Phùng Ngọc tiết lộ việc từng liên lạc với Hùng Thuận - bạn diễn trong Đất phương Nam để mượn tiền nhưng bị từ chối. Sau đó, Hùng Thuận chủ động gặp lại với Phùng Ngọc đồng thời lên tiếng kêu gọi mọi người giúp đỡ "thằng Cò". Sự ủng hộ của khán giả và đồng nghiệp cũ giúp Phùng Ngọc kịp thời chữa trị ngón tay cái bị hoại tử và mở một tiệm cắt tóc nhỏ ở Bình Dương để có nguồn thu nhập ổn định.

Giữa năm 2015, Phùng Ngọc còn được mời vào một số dự án phim nhỏ nhưng không tạo được dấu ấn lớn. Năm 2016, anh nghe lời bạn bè rủ rê và chuyển ra Phú Quốc kiếm sống. Phùng Ngọc hiện bằng lòng với cuộc sống với thu nhập 200 - 300 nghìn đồng mỗi ngày. Anh từng chia sẻ, vừa cắt tóc dạo, vừa chạy xe ôm vừa làm thuê vẫn cảm thấy vui hơn so với việc chỉ ngồi một chỗ hoặc làm công ty sáng đi chiều về. Phùng Ngọc cũng không có ý định quay trở lại nghiệp diễn.

Thiên Tú - Đậu Đũa phim "Mẹ con Đậu Đũa"

Bộ phim Mẹ con Đậu Đũa lên sóng truyền hình năm 1997 để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả với vẻ ngoài khắc khổ của người bố do diễn viên Công Ninh đảm nhiệm và cô bé Đậu Đũa đáng yêu do Thiên Tú đóng. Vai diễn đầu đời này không chỉ giúp Thiên Tú nhận được thiện cảm từ người hâm mộ mà còn mang đến cho cô giải Diễn viên nhí được yêu thích nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 12, khi mới 6 tuổi. Sau đó, Thiên Tú đóng thêm một phim cổ tích Việt Nam và vài MV ca nhạc rồi ngừng hẳn để tập trung cho việc học.

Thiên Tú sinh năm 1991, hiện làm nhân viên kinh doanh của một trung tâm hội nghị và tiệc cưới. Gần 20 năm sau khi bộ phim để đời lên sóng, Thiên Tú không còn nhắc đến việc từng đóng phim với bạn bè và đồng nghiệp xung quanh. Cô cũng không có ý định quay trở lại con đường diễn xuất. Thiên Tú từng chia sẻ, cô quyết định dừng tham gia nghệ thuật một phần vì muốn tập trung việc học và phần khác vì không thích sự bon chen, đầy rắc rối của showbiz. "Cô bé Đậu Đũa" ngày nào chưa bao giờ thấy hối hận vì từ bỏ con đường nghệ thuật từng rộng mở trước mắt.

Hương Mai - bé Luyến phim "Của để dành"

Bộ phim Của để dành do đạo diễn Đỗ Thanh Hải thực hiện và lên sóng năm 2000 nhận được phản hồi tích cực của khán giả. Không phải là nhân vật xuyên suốt bộ phim nhưng hình ảnh cô bé Luyến do Hương Mai thủ vai để lại ấn tượng mạnh với khán giả truyền hình bởi vẻ ngoài xinh xắn, đôi mắt to tròn gây thơ và lối diễn tự nhiên. Khi nhập vai, Hương Mai mới 9 tuổi.

Sau thành công của Của để dành, Hương Mai tham gia một số bộ phim khác như XU50, Hương Ngọc Lan, Bão khô… Dù có nhiều cơ hội đến với điện ảnh nhưng “bé Luyến” chỉ xem đó như một cuộc dạo chơi và thử nghiệm bản thân. Đối với Hương Mai, âm nhạc mới là đam mê đích thực. Cô bắt đầu học piano từ năm lên 7 tuổi. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành piano, Hương Mai chuyển sang học chuyên ngành lý luận âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô hiện là giáo viên tại một trung tâm đào tạo tài năng âm nhạc nhí và kinh doanh áo cưới.

Hà Duy - chuyên vai phụ các phim "Mùa hè sôi động", "Một chuyến thăm quê"...

Không có vai diễn để đời trong một phim nhất định nhưng Hà Duy từng là diễn viên nhí quen mặt với khán giả truyền hình khi tham gia vai phụ trong nhiều bộ phim như Mùa hè sôi động, Làm mẹ, Một chuyến thăm quê… Hà Duy sinh năm 1989, là con trai của NSƯT Hương Dung. Những lần theo mẹ đến phim trường từ khi còn nhỏ giúp Hà Duy có cơ hội lọt vào “mắt xanh” của các đạo diễn. Bộ phim gần nhất mà anh tham gia là Khát vọng xanh, được chiếu vào năm 2008.

Hà Duy năm nay 27 tuổi, đã từ bỏ công việc nghệ thuật là đang là phi công của một hãng hàng không trong nước. Sau một thời gian dài tu nghiệp tại nước ngoài, Hà Duy dành trọn đam mê cho đường bay. Anh coi việc đóng phim thời thơ ấu như những kỷ niệm đẹp và không có ý định quay trở lại công việc diễn viên.

Dàn diễn viên "Đội đặc nhiệm nhà C21"

Đội đặc nhiệm nhà C21 là bộ phim thiếu nhi dài 9 tập phát sóng vào năm 1998. Phim kể về nhóm 5 người bạn học chung lớp, đam mê điều tra phá án và lập nên một đội đặc nhiệm điều tra các phi vụ bí ẩn, góp phần giữ trật tự cho khu tập thể và trường học. Phim gây chú ý vào thời điểm ra mắt và gắn liền với tuổi thơ của đông đảo khán giả. Theo đó, dàn diễn viên nhí của phim cũng trở thành những gương mặt được nhiều người ưa thích. Đến nay, đa số những gương mặt của Đội đặc nhiệm nhà C21 không còn theo đuổi công việc diễn xuất, trong đó có 'Minh tổ cú' Tuấn Long, 'Sơn sọ' Đức Thịnh, 'Sáng béo' Tùng Lâm, 'Hạnh tăm tre' Hồng Anh, 'Tuyết mèo con' Thu Trang.

Tạo hình nhân vật của các nhân vật trong phim 'Đội đặc nhiệm nhà C21'

Sau thành công của phim đầu tay, Tuấn Long tham gia một số phim như Vui buồn sau lũy tre làng, Bạn cùng lớp, Nhà có cánh cổng sắt… Tuy nhiên, đến năm 18 tuổi, Tuấn Long từ giã nghệ thuật. Anh hiện làm việc trong ngành công an, đã kết hôn và có hai con - một trai, một gái.

Đức Thịnh cũng sớm từ bỏ môn nghệ thuật thứ bảy vì không được gia đình ủng hộ. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh theo học đồ họa tại một ảnh viện cá nhân và làm về kỹ thuật ảnh một thời gian rồi bước vào con đường ca hát nghiệp dư tại các quán cà phê, phòng trà trên khắp Hà Nội. Anh hiện đã kết hôn và có một cậu con trai.

'Sáng béo' Tùng Lâm thay đổi cả ngoại hình và công việc sau khi chia tay đoàn làm phim Đội đặc nhiệm nhà C21. Anh giảm đc 20kg trong 4 năm chơi Judo chuyên nghiệp, đi du học chuyên ngành kinh tế tại Trung Quốc rồi về nước làm kinh doanh riêng. Tùng Lâm hiện đã kết hôn và là bố của 2 nhóc tỳ - một trai và một gái.

Dàn diễn viên 'Đội đặc nhiệm nhà C21' trong một lần hội ngộ.

Hai cô gái trong đội đặc nhiệm và 'Hạnh tăm tre' Hồng Anh và 'Tuyết mèo con' Thu Trang cũng từ bỏ cơ hội làm diễn viên và đã yên bề gia thất. Trong khi Hồng Anh trở thành nhân viên ngân hàng sau khi tốt nghiệp Đại học Hà Nội thì Thu Trang cùng chồng mở công ty sản xuất bao bì tại Hà Nội. Hồng Anh đã là mẹ của một cậu con trai còn Thu Trang có 3 con - 2 trai và 1 gái.

