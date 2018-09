Cuộc sống tại Mỹ của người mẫu Tuyết Lan

Không thỏa mãn với những gì có được, Tuyết Lan tham vọng thành danh tại các kinh đô thời trang lớn trên thế giới. Cách đây gần 4 năm, Á quân Vietnam's Next Top Model 2010 quyết định sang New York (Mỹ) sinh sống để phát triển nghề nghiệp tại đây. Cô từng gây ấn tượng với giới mộ điệu trong nước khi xuất hiện trong show diễn của các nhà mốt nổi tiếng tại Tuần lễ Thời trang New York và trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Plup.