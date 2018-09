Cuộc sống ở Trung Đông của Á hậu Hoàng My

Để có được chất liệu cho kịch bản bộ phim đầu tay, Hoàng My đi thăm thú nhiều nơi ở Israel để tìm hiểu văn hóa, đất nước, con người nơi đây. Những địa danh nổi tiếng người đẹp đã đi qua bao gồm: Thánh đường Dome of the Rock, Vương Cung Thánh Ðường Truyền Tin (Basilica of the Annunciation), sa mạc Negev, biển hồ Galilee, biển Tel Aviv, thành cổ Jerusalem...