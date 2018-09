'Cuộc chiến' công kích nhau kịch liệt của các mỹ nhân Việt

Tinna Tình - Dương Cẩm Lynh, Lâm Chi Khanh - Hương Giang và Lê Bê La - Ngọc Lan không tiếc lời mắng mỏ nhau.

Tinna Tình - Dương Cẩm Lynh

Tối 23/6, bộ phim Mặt nạ máu do Đỗ Thành An làm đạo diễn, Tinna Tình - Đỗ Thành An viết kịch bản chính thức ra mắt ở TP HCM. Ngay sau đó, Tinna Tình đăng lên trang cá nhân video bày tỏ nỗi bức xúc về vai diễn của cô bị cắt và việc kịch bản bị thay đổi quá nhiều. Không những thế, cô còn tổ chức một buổi gặp gỡ báo chí vào tối 24/6 để giãi bày những bức xúc của mình.

Nữ diễn viên cho biết nhà sản xuất của Mặt nạ máu đã thay đổi nội dung của bộ phim vì lý do cá nhân nhưng không hề báo trước với cô. Khi được hỏi về mối quan hệ với Dương Cẩm Lynh trên phim trường, Tinna Tình thừa nhận cả hai không có mối quan hệ mặn mà. Á hậu điện ảnh từng công khai chê Tinna "đóng phim không chuyên nghiệp, hay quên thoại". Giải thích lý do Dương Cẩm Lynh không ưa mình, Tinna Tình cho biết: "Ban đầu, trên phim trường, quan hệ giữa tôi và cô ấy bình thường. Nhưng từ sau khi nhà sản xuất Anh Khoa khen tôi trước cả đoàn phim nhiều lần, tôi bắt đầu cảm nhận cô ấy tỏ vẻ không vui với tôi. Tôi nhớ có một lần, tôi đang ở trong phòng tại đoàn phim, Dương Cẩm Lynh bước vào. Cô ấy không biết tôi ở đó và lớn tiếng phàn nàn về việc trang phục của cô ấy xấu hơn của tôi. Với tôi, trang phục diễn viên phải tùy vào nhân vật. Nếu cần tôi có thể đưa trang phục của tôi cho cô ấy".

Trước báo giới, Tinna Tình tuyên bố sẽ không bao giờ đóng phim chung với Dương Cẩm Lynh vì cô "quá sợ Dương Cẩm Lynh".

Tin đồn Tinna Tình và Dương Cẩm Lynh không ưa nhau rộ lên cách đây 3 tháng khi cả hai cùng dự họp báo giới thiệu phim Mặt nạ máu né tránh chụp ảnh chung. Có tin thông tin cho rằng người yêu bí mật đồng thời là bố của em bé 6 tháng tuổi trong bụng Cẩm Lynh chính là nhà sản xuất phim Mặt nạ máu nên cô mới được giao vai chính trong phim này. Á hậu Điện ảnh 1999 phủ nhận chuyện được nhà sản xuất phim ưu ái và cho rằng Tinna Tình nói không đúng về việc bị cắt vai.

Dương Cẩm Lynh (trái) và Tinna Tình ở họp báo ra mắt phim "Mặt nạ máu".

Lâm Chi Khanh - Hương Giang Idol

Ngày 22/6, trên mạng lan truyền một đoạn ghi âm được cho là của Hương Giang Idol thóa mạ Lâm Chi Khanh. Trong đó, người bị nghi là Hương Giang Idol đã có những lời nói khiếm nhã, xúc phạm đến đàn chị. Đoạn ghi âm làm bùng nổ những tranh cãi không có hồi kết giữa hai nghệ sĩ chuyển giới, người hâm mộ của họ cả trên mạng xã hội lẫn báo mạng điện tử.

Không chỉ bày tỏ bức xúc trên trang cá nhân, Lâm Chi Khanh còn khẳng định trong một loạt bài phỏng vấn là Hương Giang đứng đằng sau đoạn ghi âm đó. Theo ca sĩ chuyển giới, giọng nói trong đoạn ghi âm chính là của Hương Giang. Không những thế, cô còn cho rằng Hương Giang đã cho fan bình luận tục tĩu trên Facebook của cô và lôi kéo, hứa trả cho fan của Lâm Chi Khanh 5 triệu đồng/tháng nếu đồng ý xúc phạm lại thần tượng.

Khi những ồn ào xung quanh mâu thuẫn với Lâm Chi Khanh đang diễn ra, Hương Giang Idol đang lưu diễn tại Mỹ. Đáp trả lại "tố cáo" của đàn chị, ngày 24/6, Hương Giang chia sẻ status rất dài trên trang cá nhân với đại ý cho thấy đoạn ghi âm chỉ là một "trò cười", cô không có lý do gì để ghen tỵ với Lâm Chi Khanh và không tức giận trước sự việc đã diễn ra. Tuy nhiên, cô khẳng định: "Tôi không phải cô bé hiền trong phim TVB ngày xưa bị tát 8 phát chỉ biết ôm mặt khóc đâu..." và kết thúc bằng thông điệp đầy ẩn ý "Vậy nên cứ kệ tôi... Để yên cho tôi hiền!". Trước đó, đại diện của Hương Giang Idol phủ nhận sự việc và cho biết sẽ nhờ đến đại diện pháp lý xác minh lại đoạn ghi âm. Trong khi đó, trả lời một bài phỏng vấn, Lâm Chi Khanh cho biết cô mong muốn được Hương Giang Idol kiện để mọi người biết đâu là sự thật

Hương Giang Idol (trái) evà Lâm Chi Khanh là hai gương mặt ca sĩ chuyển giới nổi bật ở Việt Nam.

Lê Bê La - Ngọc Lan

Trong một bài phỏng vấn ngày 13/6, Lê Bê La chia sẻ sau khi đóng máy phim Cổng mặt trời năm 2009, cô giữ mối quan hệ tốt đẹp với các thành viên trong đoàn làm phim, duy chỉ có Ngọc Lan là không còn nói chuyện. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, cô và đồng nghiệp có nhiều mâu thuẫn trong thời gian quay phim và từng cãi nhau to ở phim trường. Do vậy, cô không thích làm việc chung với Ngọc Lan và từng tuyên bố: "Phim nào có Ngọc Lan thì sẽ không có tôi".

Sau khi bài phỏng vấn này được xuất bản, Ngọc Lan chia sẻ một status đầy ẩn ý trên trang cá nhân: "Khi việc không tìm tới mình thì mình phải tự hiểu mình không giỏi. Giỏi thì đứng ở đâu cũng toả sáng. Mai này tôi mà không có show thì tôi cũng tự hiểu rằng tôi hết thời chứ tôi cũng không dám nói rằng do tôi không biết nịnh. Người khôn thì biết im lặng đúng chỗ, kèm theo một nụ cười ẩn ý và bỏ đi đúng lúc cũng với nụ cười đầy ẩn ý đó. Đã là vịt thì cho dù lột sạch lông thay lông thiên nga thì cũng vẫn là vịt chứ không thể là thiên nga được".

Status khiến nhiều người cho rằng Ngọc Lan "đá xéo" Lê Bê La hết thời. Tiếp sau đó là nhiều cuộc cãi vã giữa fan của hai nữ diễn viên nổ ra trên mạng xã hội. Ngọc Lan đính chính status của cô không liên quan đến mâu thuẫn trước đó còn Lê Bê La thì cho biết, cô không phát biểu gì thêm vì không muốn mọi chuyện trở nên ồn ào.

Diễn viên Lê Bê La (trái) và Ngọc Lan "cạch mặt" nhau sau khi đóng chung phim "Cổng mặt trời".

Nguyên Anh