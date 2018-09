Công ty tổ chức sự kiện tại Cannes giải thích về tấm pano của Lý Nhã Kỳ

Đơn vị này cho biết, dòng chữ 'Ly Nha Ky - The new voice of Vietnam' không có ngụ ý cô là đại diện cho tiếng nói Việt Nam.

Trong lần tham dự LHP Cannes 2017, Lý Nhã Kỳ gây tranh cãi khi tấm pano in hình cô được đặt cạnh 3 tấm pano quảng bá cho du lịch TP HCM và điện ảnh Việt Nam. Những tấm pano này được treo trước cửa khách sạn 5 sao Majestic Barriere, đối diện lâu đài Palais des Festivals, nơi diễn ra hoạt động thảm đỏ trong suốt kỳ LHP Cannes. Điều khiến dư luận bàn tán là dòng chữ trên tấm pano ghi rõ 'Ly Nha Ky - The new voice of Viet Nam' (Lý Nhã Kỳ - Tiếng nói mới của Việt Nam). Không ít ý kiến cho rằng, người đẹp cố tình PR cho tên tuổi bản thân và khẳng định mình là 'tiếng nói mới của Việt Nam'. Trước giờ khai mạc LHP Cannes, cụm từ 'of Viet Nam' đã được xóa bỏ khỏi tấm pano in ảnh Lý Nhã Kỳ.

Tấm pano in hình Lý Nhã Kỳ được công ty ADR Prod treo gần vị trí 3 tấm pano quảng bá cho du lịch Việt Nam.

Lý Nhã Kỳ trên thảm đỏ Cannes 2017 Cựu Đại sứ trong ngày khai mạc LHP Cannes

Tập đoàn ADR Prod - công ty tổ chức các sự kiện tại LHP Cannes đã lên tiếng giải thích về vụ ồn ào thông qua lá thư gửi đến truyền thông Việt Nam. Đơn vị này cho biết, họ quyết định chọn Lý Nhã Kỳ là gương mặt đại diện cho thông điệp tôn vinh, ủng hộ những cá nhân trẻ với thành quả sự nghiệp đáng kể và cống hiến cho xã hội. Lý Nhã Kỳ đã có 2 năm liên tiếp bảo trợ cho hạng mục Cinefdonation. Cô còn được nhiều đơn vị truyền thông đăng tải thông tin như Gala Croisette, Le Film Francais, Screen Intl,… Phía công ty đã cân nhắc và chọn lựa Lý Nhã Kỳ làm gương mặt đại diện thông qua nhiều người cố vấn có kinh nghiệm làm truyền thông tại Pháp.

"Về bảng hiệu của Lý Nhã Kỳ, nó được trưng bày độc lập hoàn toàn, không nằm chung diện tích của 3 bảng hiệu còn lại quảng bá du lịch và điện ảnh của Việt Nam. Nếu không có bảng hiệu quảng bá du lịch và điện ảnh Việt Nam, thì Lý Nhã Kỳ vẫn sẽ được chọn là gương mặt đại diện những cá nhân trẻ nằm trong chương trình quảng bá những tiếng nói mới của thế hệ trẻ mà công ty chúng tôi đang thực hiện", công ty cho biết.

Lá thư của tập đoàn ADR Prod giải thích về tấm pano của Lý Nhã Kỳ.

Lý Nhã Kỳ chúc mừng đoàn phim 'Loveless' tại Cannes 2017 Lý Nhã Kỳ tại buổi công chiếu phim 'Loveless'

Về dòng chú thích “Ly Nha Ky - The new voice of Vietnam” (Lý Nhã Kỳ - Tiếng nói mới của Việt Nam) được Công ty ADR Prod tạo ra với ý nghĩa trong sáng, minh bạch, hoàn toàn không có ngụ ý rằng Lý Nhã Kỳ là đại diện cho tiếng nói của Việt Nam. Ý nghĩa cốt yếu của câu nói là để tôn vinh các cá nhân trẻ có cống hiến tại Cannes và có tiếng nói mới mà người đại diện là Lý Nhã Kỳ đến từ Việt Nam.