Công ty em chồng Tăng Thanh Hà mất 2 năm mời Ariana Grande sang Việt Nam

Ariana Grande sinh năm 1993, là ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Mỹ. Ariana lớn lên ở Boca Raton, Florida. Cô xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu Broadway vào năm 2008 với vai Charlotte trong vở nhạc kịch 13. Năm 2013, Ariana Grande nhanh chóng gây được tiếng vang dưới vai trò là ca sĩ sau khi bán sạch 138.000 bản album đầu tay "Your truly". Bài hát "The way" trong album hợp tác cùng rapper người Mỹ - Mac Miller đã mang lại cho cô 3 đĩa bạch kim, lọt lop 10 Billboard 100 và giành hạng nhất bảng xếp hạng âm nhạc Itunes. Chỉ trong một năm, Ariana Grande đã 2 lần giành được vị trí No.1 bảng xếp hạng Billboard 200. Cùng lúc, ca khúc đạt đĩa bạch kim "My everything" đã nhận được đề cử tại giải thưởng Grammy cho "Best Pop Vocal Album" và giúp cho album "Problem" đạt đĩa bạch kim 6 lần. Khi phát hành đĩa đơn này, Ariana Grande trở thành "Nữ ca sĩ trẻ tuổi nhất ra mắt với hơn 400.000 bản bán ra trong tuần đầu tiên”. Sau đó, bài hát này được lọt vào top 5 bài hát được yêu thích nhất của cô. Hơn thế nữa, bài hát này chễm chệ soán ngôi vị trí top 1 tại 85 quốc gia, đứng trong top bảng xếp hạng iTunes Top Songs và Pop Songs trong vòng 4 tuần. Trong tuần phát hành đầu tiên, "My everything" đứng vị trí số 1 trên Spotify khi Ariana vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Artists 100 của Billboard. Vào cuối năm 2014, Ariana Grande đã trình làng 4 bài hát trong Top 10 của bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Ariana đã có 5 cú công kích bảng xếp hạng khi lọt vào BXH Hot 100 Top 10. Năm 2016 chào đón sự trở lại của Ariana với album thứ 3. Ca khúc "Dangerous Woman" nhanh chóng trở thành hiện tượng sau khi giành ngay vị trí đầu bảng xếp hạng iTunes Overall Top Songs và Top Pop Songs chỉ sau vài phút. Cho đến nay, cô gái trẻ này đã trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên sở hữu 3 đĩa đơn trong 3 album khác nhau góp mặt trên bảng Billboard danh giá. Sau MV "Problem" của cô đạt 1 tỷ view trên Youtube, MV "Side to side" kết hợp cùng nữ rapper Nicky Minaj đã theo kịp để tham gia vào hội tỷ wiew của Youtube. CÁC GIẢI THƯỞNG TRONG 5 NĂM HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC CỦA ARIANA GRANDE: - “Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất” tại lễ trao giải âm nhạc Mỹ American Music Awards. - “Nghệ sĩ được yêu thích nhất” tại People’s Choice Awards 2014. - “Nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng” tại iheartradio Music Awards. - “Nghệ sĩ hàng đầu” tại Radio Disney. - “Nghệ sĩ nữ được bình chọn” và “Ca khúc được bình chọn - Problem” tại Teen Choice Award 2014. - “Video xuất sắc nhất 'Problem'” tại MTV VMAS 2014. - “Nghệ sĩ nữ được yêu thích nhất - thể loại Pop/Rock” tại lễ trao giải âm nhạc Mỹ American Music Award 2015.