Con trai Đăng Khôi tròn 2 tuổi

Thủy Anh chia sẻ những dòng tâm sự trên Facebook: "Valentine hai năm trước, mẹ nhận được món quà tuyệt vời từ bố, đó là sự ra đời của con. Thế là từ Valentine đó, bố chẳng tặng mẹ gì nữa, vì bố bảo món quà ý nghĩa nhất là con rồi. Bố khôn nhỉ con nhỉ? Sinh nhật con trai 2 tuổi, mẹ chúc con năm nào Valentine cũng có quà, được nhiều cô gái vây quanh, luôn ngoan ngoãn nghe lời ông bà, bố mẹ và trưởng thành lên từng ngày nhé! Love you so much, my Valentine".