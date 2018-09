Con trai Bảo Yến không trách bố chuyện lăng nhăng

Theo Khải Ca, đó chỉ là chất xúc tác để nhạc sĩ Quốc Dũng sáng tác.

Vài năm trước, Bảo Yến từng lên tiếng tố cáo chồng - nhạc sĩ Quốc Dũng - lăng nhăng. Từ đó, có nhiều tin đồn vợ chồng chị đã rạn nứt. Song, sau tai nạn của nhạc sĩ vào năm 2013, khán giả lại thấy vợ chồng Bảo Yến - Quốc Dũng thường xuyên xuất hiện cùng nhau.

Nhắc về khoảng thời gian gia đình gặp nhiều xáo trộn, con trai lớn của cặp đôi là ca sĩ Khải Ca chia sẻ: "Lúc đó mẹ hay trách ba lăng nhăng, tôi cũng cố gắng khuyên giải nhưng không nhắc nhiều đến ba vì sợ mẹ buồn. Tôi không trách ba vì đó chỉ là cảm xúc của nhạc sĩ, là yếu tố xúc tác cho những sáng tác của ông. Tôi không khích lệ chuyện này, nhưng nó cần thiết để lấy cảm hứng sáng tác".

Vợ chồng Quốc Dũng - Bảo Yến cùng hai con trai Khải Ca (phải) và Bảo Châu. Ảnh: DL Duy

Riêng Bảo Châu, cậu con trai thứ hai của vợ chồng Bảo Yến lại rất bình thản khi nhớ lại chuyện này. "Tôi thấy cuộc sống của ba mẹ chẳng có chuyện gì xảy ra. Tính tôi vốn lạc quan, ba mẹ sống đâu cũng được, quan trọng là họ vẫn yêu nhau. Có thời gian ba tôi thích sống ở nơi này và mẹ ở chỗ khác, thỉnh thoảng họ vẫn đổi nơi ở, điều đó không làm ảnh hưởng đến tôi. Giờ ba mẹ về chung một nhà rồi. Mẹ đã đi hát trở lại và dành thời gian chăm sóc ba. Hai người vẫn như ngày nào”.

Hai anh em chia sẻ thêm, sau tai nạn, bố của họ đã quyết định trở lại mái nhà xưa đoàn tụ với vợ con. Hai năm nay, mỗi lần Bảo Yến đi diễn, Quốc Dũng và hai con đều "tháp tùng". Khải Ca tâm sự, những giờ phút cả gia đình ở hậu trường là lúc hạnh phúc nhất.

Về chuyện Bảo Yến gần đây hay vướng phải scandal vì những phát ngôn thẳng thắn về các ca sĩ đàn em, Khải Ca giải thích, mẹ anh không có ý nặng lời, nhưng có khi những câu chuyện đùa chẳng may bị đưa lên báo. Anh thừa nhận, chuyện xảy ra một phần cũng do sơ suất của mẹ anh. Khải Ca nói, tính mẹ anh rất thẳng, đôi khi làm mất lòng người khác, trong giới ai cũng biết tính bà. Nam ca sĩ vẫn hay khuyên mẹ ít phát ngôn trên báo chí sẽ "an toàn" hơn.

Bảo Châu tiết lộ thêm, mẹ anh rất thật thà, làm nghề chân chính. "Mẹ tôi đi hát không theo bất cứ đoàn hội nào. Có những giải thưởng được trao nhưng bà thấy không phù hợp vẫn thẳng thắn từ chối. Bà chỉ sống với nghề bằng đam mê của mình".

Hai con trai Bảo Yến lần đầu chia sẻ về chuyện tình cảm của bố mẹ.

Ngoài đời, Khải Ca làm công việc chính là kinh doanh nhưng có đam mê ca hát nên thỉnh thoảng tham gia biểu diễn cùng mẹ. Anh cũng tự nhận xét, giọng hát mình không nội lực như mẹ nên chỉ hát kiểu "tài tử", không ca hát chuyên nghiệp. Cậu em Bảo Châu thì có tài năng chơi đàn, đang theo đuổi con đường nhạc công và mơ ước trở thành nhà sản xuất âm nhạc.

Vào 12/12 tới, Khải Ca và Bảo Châu sẽ biểu diễn cùng bố mẹ trong liveshow Sol Vàng Quốc Dũng - Bảo Yến: Mãi cùng em ngày xanh.

Hân Quy