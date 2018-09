Con gái út của Mỹ Linh ra mắt CD đầu tay mừng sinh nhật mẹ

Mỹ Anh phát hành 'Bài hát cho Bi' vào đúng dịp mẹ bước sang tuổi mới.

Trong số 3 người con của gia đình nhạc sĩ Anh Quân - diva Mỹ Linh, Mỹ Anh nổi bật hơn cả về giọng hát và sớm được dự đoán sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng trong tương lai không xa. Mỗi lần song ca cùng mẹ trong các chương trình ca nhạc, Mỹ Anh đều khiến khán giả trầm trồ trước chất giọng trong sáng cùng cách xử lý, trình độ thẩm âm, cảm nhạc tinh tế so với độ tuổi của cô bé.

Con gái út của Mỹ Linh ra CD đầy tay để tặng cho mẹ nhân dịp sinh nhật, đồng thời đánh dấu sự trưởng thành của mình.

Để đánh dấu sự trưởng thành, con út của vợ chồng Mỹ Linh đã phát hành CD đầu tay với tựa đề Bài hát cho Bi. Sản phẩm cũng là món quà ý nghĩa mà Mỹ Anh dành tặng mẹ vào dịp sinh nhật (Mỹ Linh sinh ngày 19/8). CD gồm 8 bài hát gắn liền với tuổi thơ của Mỹ Anh, bố Anh Quân và mẹ Mỹ Linh như: Ben, Em đi giữa biển vàng, Đi học, Over the Rainbow, Đưa cơm cho mẹ đi cày, Sống như những đoá hoa, Tomorrow và Bi. Bên cạnh việc ra mắt CD, Mỹ Anh còn quay MV Bi do chính nhạc sĩ Anh Quân sáng tác, Mỹ Linh viết lời để tặng cho chú chó tên Bi - người bạn đặc biệt gắn liền với thuở ấu thơ của cô bé.

Mỹ Anh tặng sản phẩm đầu tay cho các diva Thanh Lam, Hồng Nhung, Trần Thu Hà.

Theo tiết lộ của Mỹ Linh, ca khúc chủ đề của CD như một bản 'tình ca' nói về tình bạn thân thiết giữa Mỹ Anh và chú cún tên Bi (chó Golden Retriever). Chú chó này được nhạc sĩ Quân tặng lại cho Mỹ Anh sau khi giải thoát thành công Bi từ một căn hộ tù túng, nơi mà chú cún không có điều kiện được chơi đùa. Từ đó, Mỹ Anh đã có thêm một người bạn như hình với bóng, cùng chơi đùa, cùng lớn lên. Ngày Bi ốm bệnh và qua đời là ngày buồn nhất trong tuổi thơ của Mỹ Anh, mà theo cô bé, đó là "lần đầu tiên con biết đến cảm giác mất đi một điều quý giá trong đời". Nhờ chú chó Bi, Mỹ Anh có được những bài học về sự yêu thương, chia sẻ, trách nhiệm và biết trân trọng những gì mình có.

Quỳnh Như