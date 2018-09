Con gái Trang Nhung chăm chỉ học trước đêm thi Got Talent

Trang Nhung rất tự hào về Bích Ngọc, người con thứ ba của chị đã lọt vào top 14 thí sinh của bán kết cuộc thi Vietnam's Got Talent 2015. Cô bé 7 tuổi được khán giả chú ý khi thể hiện 'Chú ếch con' hay 'Let it go' với chất giọng trong sáng, hồn nhiên.