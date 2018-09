Con gái Trần Bảo Sơn xinh xắn đi tiệc trà cùng bố

Hoa hậu Giáng My sang trọng, quý phái đi tiệc chiều. Bộ váy cô mặc có giá 4.000 USD (hơn 80 triệu đồng) nằm trong sưu tập hoa cúc thêu tay của Đỗ Mạnh Cường. Giáng My hiện sở hữu 16 bộ cánh họa tiết hoa cúc thêu và in.