Con dâu hé lộ về đám cưới của tỷ phú Hoàng Kiều và Ngọc Trinh

Chị Lan Phương chưa bao giờ thấy bố chồng của mình hạnh phúc đến thế.

Chuyện tình yêu của Ngọc Trinh và tỷ phú 72 tuổi Hoàng Kiều đang là tâm điểm trên mặt báo và mạng xã hội trong suốt thời gian qua. Mặc dù chỉ mới hẹn hò được khoảng 2 tháng nhưng 'nữ hoàng nội y' đã ra mắt các con cháu của bạn trai và được mọi người trong gia đình dành nhiều tình cảm yêu mến. Cháu nội của tỷ phú Hoàng Kiều đã gọi Ngọc Trinh là 'bà nội', còn các con của ông cũng ngấm ngầm thừa nhận, người đẹp Trà Vinh là 'mẹ'.

Con dâu tỷ phú Hoàng Kiều xác nhận, đám cưới của bố chồng và Ngọc Trinh sắp diễn ra.

Mới đây trên trang cá nhân, chị Lan Phương, con dâu cả của tỷ phú Hoàng Kiều bất ngờ hé lộ về thông tin hôn lễ trong tương lai gần của bố chồng và Ngọc Trinh. Trước câu hỏi thắc mắc của một khán giả về chuyện khi nào đám cưới của tỷ phú Hoàng Kiều và 'nữ hoàng nội y' được tổ chức, chị Lan Phương viết "sắp rồi". Chị tâm sự, chưa bao giờ thấy bố chồng hạnh phúc đến thế. Chị còn ghép hình của Ngọc Trinh với tỷ phú Hoàng Kiều lúc trẻ và 7 người con thuở bé như một sự công nhận vị trí 'người mẹ' của Ngọc Trinh trong gia đình.

Chị Lan Phương tiết lộ, trước khi bén duyên với 'búp bê 9X', tỷ phú Hoàng Kiều độc thân suốt một năm qua. Chị ca ngợi bố chồng giỏi giang khi chịu cảnh 'gà trống nuôi con' và hiện tại, 7 người con đều trưởng thành, yêu thương nhau. Không ít người tò mò bởi năm ngoái, tỷ phú Hoàng Kiều vừa chia tay người vợ trước, nhưng chị Lan Phương lại nói bố chồng 'gà trống nuôi con'. Chị Lan Phương giải thích: "Chuyện tình cảm không thể lý giải được. Nếu chia tay rồi họ có quyền cưới người khác là điều bình thường. Chỉ không đáng tôn trọng khi chưa ly hôn mà có thêm vợ thôi, mà mẹ chồng mình cũng mất mấy năm rồi", "Ba má chồng mình chia tay từ hồi ba chưa giàu, má chồng bỏ đi khi mấy con còn nhỏ, ba một mình nuôi 5 đứa và làm nên sự nghiệp như bây giờ. Má có lấy chồng khác, sinh được 2 con và đã mất rồi".

Chị còn ghép hình Ngọc Trinh bên cạnh tỷ phú Hoàng Kiều lúc trẻ và 7 người con thuở bé như ngầm công nhận 'nữ hoàng nội y' là một thành viên trong gia đình.

Khi bình luận về chuyện tình yêu của bố chồng với 'nữ hoàng nội y', chị Lan Phương viết: "Nếu hai người họ đến với nhau, họ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc thì đấy là quyền tự do cá nhân của họ, mình không có lý do gì để can thiệp, ủng hộ hay không ủng hộ. Hơn nữa mình cũng chỉ là con dâu".

Hôm qua (19/12), tỷ phú Hoàng Kiều cũng xác nhận ông đang hẹn hò với Ngọc Trinh trên một trang báo. Ông đã đưa bạn gái 9X đi giới thiệu với gia tộc của mình tại Nam California (Mỹ), các nhân viên trong tập đoàn, một số hãng truyền thông và nghệ sĩ nổi tiếng ở Hollywood. Vị doanh nhân 72 tuổi không nói về dự định kết hôn nhưng cho biết sẽ cùng Ngọc Trinh tham gia một số chương trình từ thiện tại Việt Nam trong thời gian tới.