Cô trò Ngân Quỳnh giả Phương Thảo - Ngọc Lễ

Nữ diễn viên và bé Bảo Nghi tái hiện hình ảnh đôi song ca nổi tiếng một thời trong show 4 'Gương mặt thân quen nhí'.

Ngân Quỳnh có kinh nghiệm trong cuộc thi hóa trang và ca hát phiên bản dành cho người lớn nên hỗ trợ hiệu quả cho thí sinh nhí Bảo Nghi trong mùa đầu Gương mặt thân quen nhí.

Show 4, cặp thí sinh đồng thời là mẹ và con nuôi đóng vai vợ chồng ca sĩ Phương Thảo - Ngọc Lễ. Họ hóa trang rất ấn tượng khi ra sân khấu. Ngân Quỳnh diễn vai Ngọc Lễ còn Bảo Nghi giả Phương Thảo cùng cầm đàn biểu diễn ca khúc Con gái. Tiết mục này khiến tất cả khán giả nhớ về đôi song ca ăn ý của làng nhạc Việt cuối thập niên 90 và những năm đầu 2000. Hai cô trò được các giám khảo và thí sinh chấm điểm cao, giành giải thưởng tuần.

Cặp Thu Phượng - Gia Huy đóng vai ca sĩ Tóc Tiên, thể hiện ca khúc Ông trăng xuống chơi. Thúy Uyên và Gia Bảo tiếp tục với các nhân vật trong phim High school musical, hát The boys are back. Ca sĩ Minh Thuận và bé Anh Duy giả diễn viên Đại Nghĩa, diễn lại vai những chú cá mặt ngu hài hước. Kyo York và học trò Uyên Nhi cũng gây bất ngờ với tạo hình ca sĩ Mỹ Linh, thể hiện ca khúc Chị tôi. Cuối cùng, ca sĩ Chí Thiện và bé Bảo An trong vai những thành viên của nhóm nhạc Big Bang, hát Fantasy baby.

MC Đại Nghĩa diện trang phục tông xanh da trời trẻ trung, ra sân khấu giới thiệu show 4.

Các giám khảo Mỹ Linh, Hoài Linh và Hồng Vân khiến khán giả cười nghiêng ngả khi dùng các từ 'đắng lòng', 'dập mật' để diễn tả cảm xúc khi ngồi ghế nóng chương trình này.

Thu Phượng và bé Gia Huy mở màn với tiết mục hóa thân ca sĩ Tóc Tiên, mặc trang phục bà ba, hát 'Ông trăng xuống chơi'.

Hai cô trò cầm quạt mo, giả làm chú Cuội, biểu diễn nhí nhảnh cùng vũ đoàn. Hoài Linh khen bé Gia Huy phải vừa đọc vừa chạy mà vẫn không bị hụt hơi. Bé diễn rất nhí nhảnh, dễ thương. Hồng Vân nhận xét bé hóa trang giống Tóc Tiên và ghi điểm nhờ vẻ điển trai. Còn Mỹ Linh thì cho rằng cậu bé đã khắc phục được những nhược điểm trong giọng hát, thể hiện rất hay tiết mục này (xem video).

Diễn viên Ngân Quỳnh và con nuôi Bảo Nghi tái hiện hình ảnh vợ chồng Phương Thảo - Ngọc Lễ, cầm đàn thể hiện ca khúc 'Con gái'.

Tiết mục này gợi cho khán giả nhớ lại một thời tuổi trẻ lãng mạn của cặp song ca nổi tiếng trong làng nhạc Việt những năm cuối thập niên 90 và đầu những năm 2000.

Hồng Vân cho biết, chị rất ngạc nhiên vì Ngân Quỳnh hóa trang rất giống Ngọc Lễ về hình dáng, phong cách lẫn giọng hát. Mỹ Linh cũng công nhận hai thí sinh diễn rất đạt, cách thức đánh đàn cũng giống bản chính (xem video).

Ca sĩ Thúy Uyên và bé Gia Bảo đóng vai các nhân vật trong bộ phim ca nhạc 'High school musical', thể hiện ca khúc 'The boys are back' rất sôi động.

Hai cô trò trổ tài vũ đạo, nhảy múa tưng bừng trên sân khấu. Khi tập luyện Gia Bảo lo lắng không thể hiện được các kỹ thuật nhảy mạo hiểm nhưng khi thi chính thức, cậu bé rất tự tin, diễn máu lửa (xem video).

Ca sĩ Minh Thuận và bé Anh Duy với tạo hình ngộ nghĩnh như những chú cá mặt ngu, diễn lại tiết mục hài hước gắn liền với tên tuổi của MC Đại Nghĩa.

Bé Anh Duy cho biết, em rất hào hứng vì có dịp thể hiện khiếu hài hước giống diễn viên hài nổi tiếng. Minh Thuận gặp nhiều khó khăn khi thực hiện trang phục cho hai thầy trò diễn tiết mục này. Bản thân Đại Nghĩa cũng hỗ trợ, hướng dẫn thêm về diễn xuất cho hai 'bản sao' của mình (xem video).

Cặp thí sinh diễn rất nhập tâm, tạo nên tiết mục hài hước, sinh động. MC Đại Nghĩa cũng nhí nhảnh buộc tóc hai bên, tung hứng giao lưu cùng hai 'cá mặt ngu' Anh Duy và Minh Thuận. Các giám khảo chung nhận định, càng vào sâu, cặp thí sinh này càng diễn hay, tạo nên nhiều bất ngờ.

Bé Uyên Nhi và ca sĩ Kyo York cùng diện áo dài trắng thướt tha, sắm vai diva Mỹ Linh, thể hiện ca khúc 'Chị tôi'.

Bé Uyên Nhi chia sẻ, em phải tập diễn cảm xúc buồn, nghĩ ngợi xa xăm về người chị tưởng tượng trước đêm thi. Kyo York cũng cố gắng thể hiện nét u buồn, trầm mặc và vẻ dịu dàng, nữ tính khi giả gái.

Hoài Linh cho biết anh rất thích hình ảnh và cách nhả chữ khi hát của bé Uyên Nhi trong tiết mục này, còn Kyo York vóc dáng 'vai u, thịt bắp' nhưng cũng rất duyên dáng khi diện áo dài. Mỹ Linh phải thốt lên: 'Uyên Nhi hoàn toàn hóa thân vào nhân vật, còn Hà Nội hơn cả nhân vật chính. Đây là phiên bản rất giống tôi'. Hồng Vân thì ấn tượng với phong thái chậm rãi, gợi nhớ vẻ đẹp thiếu nữ Hà Nội xưa của hai chú cháu (xem video).

Ca sĩ Chí Thiện và bé Bảo An ăn mặc theo phong cách hip hop, đóng vai thành viên của nhóm Big Bang, biểu diễn ca khúc 'Fantasy baby'.

Chí Thiện không gặp khó khăn gì vì nhân vật ca sĩ G-Dragon có nhiều điểm tương đồng với ngoại hình, phong cách biểu diễn của anh ngoài đời nhưng bé Bảo An phải nỗ lực rất nhiều để 'lột xác' ngoạn mục thành nam ca sĩ Hàn Quốc.

Ba giám khảo đều khen hai thí sinh nhập vai, diễn rất tốt. Tiết mục sôi động này khiến khán giả và các thí sinh khác cũng không thể ngồi yên, phải đứng dậy nhún nhảy theo (xem video).

Mỹ Linh cười thả ga khi xem các thí sinh biểu diễn.

Kết quả, với màn hóa thân vợ chồng Phương Thảo - Ngọc Lễ, cặp Bảo Nghi - Ngân Quỳnh giành được số điểm cao nhất, được trao giải thưởng tuần. Các thí sinh cùng giám khảo và MC hòa giọng hát chung một ca khúc, khép lại show 4 'Gương mặt thân quen nhí'.

Hương Giang

Ảnh: Koy Team