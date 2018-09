'Cò' Phùng Ngọc hóa giải hiểu lầm với Hùng Thuận

Phùng Ngọc hội ngộ người bạn thời niên thiếu vào chiều 19/6 tại TP HCM, hơn 20 năm kể từ khi phim "Đất Phương Nam" đóng máy.

Ngày 19/6, Phùng Ngọc đến một bệnh viện tại TP HCM để chữa ngón tay đang bị phù nề vì nhiễm trùng. Diễn viên nhí một thời kể, khi biết anh là "thằng Cò", các bác sĩ đối đãi rất nhiệt tình và sắp xếp cho anh vào mổ sớm. "Rất may là tôi chưa bị nhiễm trùng máu và cũng không phải tháo khớp", anh nói.

Phùng Ngọc được miễn viện phí và thuốc men hoàn toàn. Trước đó, một số khán giả biết chuyện đã chuyển khoản cho anh một số tiền để chữa bệnh. Anh rất cảm động vì được nhiều người quan tâm, lo lắng dù đã bỏ nghề từ lâu.

Sau khi mổ tay, Phùng Ngọc hội ngộ người bạn cũ - diễn viên Hùng Thuận - như đã hẹn qua điện thoại. "Cò" cho biết, anh rất mong gặp được An (vai diễn của Hùng Thuận trong phim Đất Phương Nam) để hỏi vì sao bạn lại "ngó lơ", chặn số điện thoại trong khi vẫn lên TV nói "muốn tìm anh giúp đỡ". Đến khi gặp được "thằng bạn thân", anh dường như quên mất những buồn tủi cũ.

Phùng Ngọc và Hùng Thuận cùng nhau đi làm thẻ ATM.

"Từ khi tôi được lên báo, 'An' gọi điện, nhắn tin cho tôi nhiều lắm. 'An' nói là đang vận động mọi người quyên góp tiền để tôi chữa bệnh và có vốn làm ăn, còn hứa sẽ đến tận nhà thăm tôi nữa. Lúc đó, tôi nghĩ 'An xạo' thôi. Nhưng gặp nhau rồi, tự nhiên thấy không còn giận 'An' được nữa", Phùng Ngọc nói.

Theo Phùng Ngọc, cả hai đã có nhiều hiểu lầm bấy lâu. Người bạn của anh đã nghĩ ai đó giả dạng để gọi cho mình vì cả hai đã nhiều năm mất liên lạc. "Quả thật, lúc đó tôi lâm vào bước đường cùng nên cư xử đường đột quá. Ai đâu mới liên lạc lại đã gọi chỉ để nhờ vả", Phùng Ngọc nói. Sau khi giải toả được những nút thắt trong lòng, "Cò" và "An" quyết định bỏ qua chuyện cũ. Trong cuộc gặp, cả hai gọi nhau bằng "An, Cò" và xưng hô "mình, bạn" như thời đóng phim chung.

Hùng Thuận còn đưa Phùng Ngọc đi làm thẻ ATM mới vì bấy lâu bạn anh vẫn mượn tài khoản ngân hàng của chủ nhà trọ để dùng. Anh cũng không muốn chia sẻ gì thêm vì "hành động cụ thể sẽ tốt hơn cả". Hùng Thuận khẳng định những gì anh làm cho bạn không xuất phát từ mục đích đánh bóng tên tuổi hay vụ lợi cá nhân.

Trước đó, Hùng Thuận tâm sự trên trang cá nhân khi biết được hoàn cảnh khó khăn của Phùng Ngọc: "Tôi và 'Cò' đã cùng đặt những bước chân đầu đời của mình trên vùng đất phương Nam. Đã hơn 20 năm, phim trải cho chúng tôi một chặng đường ngắn gọi là hoa hồng. Sau đó chúng tôi mỗi người mỗi hướng, phải dẫm đạp lên những chông gai của số phận và quy luật đào thải của nghề".

Hơn 20 năm, Hùng Thuận vẫn theo nghiệp diễn viên truyền hình nhưng khá lận đận. Còn "thằng Cò" đã là anh lái xe ôm nặng 80 kg.

