Cô gái Philippines gây bất ngờ trên sân khấu Vietnam Idol

'Hot boy' Tùng Dương gây bất ngờ với ca khúc tiếng Anh 'All of me'. Những tuần trước anh liên tục lọt top nguy hiểm nhưng tuần này có dịp tỏa sáng với chất giọng tình cảm, ấm áp. Đạo diễn Quang Dũng cho rằng Tùng Dương chọn đúng ca khúc phù hợp và thu hút khán giả nhờ cả đôi mắt biết nói. Thu Minh cũng khen chàng trai này hát tốt, biết khi nào cần bỏ nhỏ, khi nào thì thầm nhưng góp ý ánh mắt của anh nên da diết, nồng nàn hơn nữa (xem video).