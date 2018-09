Cô gái lai Azerbaijan chinh phục giám khảo X-Factor

Thảo My 16 tuổi (Hà Nội) bước ra sân khấu với vẻ rụt rè, nhưng khi cất giọng trong The Climb của Miley Cyrus, cô bé lại khiến giám khảo lặng người (xem video). Hồ Ngọc Hà đánh giá, cô bé hát theo phong cách riêng, không hề giống thần tượng, có độ sâu và rất tình cảm. Ba giám khảo còn lại đều đồng loạt cho rằng, Thảo My có tuổi đời trẻ nhưng lại ẩn chứa nhiều điều bí ẩn mà cuộc thi cần. Cô bé đã được 4 giám khảo đồng ý tặng một tấm vé.