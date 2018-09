'Cô gái du mục' Hồ Ngọc Hà nhảy giữa hoang mạc 40 độ

Ca khúc 'Destiny' được kỳ vọng là hit mới của nữ ca sĩ sau hàng loạt bản dance, pop dance thời gian qua như 'Xin hãy thứ tha', 'Hãy thứ tha cho em', 'My baby'... Chỉ sau lần Hà Hồ biểu diễn tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, khán giả háo hức chờ đợi nghe bản audio chính thức. 'Destiny' do Đỗ Hiếu sáng tác, được hòa âm lạ lẫm, bắt tai do chính tác giả cùng nhạc sĩ Dương Khắc Linh, Hoàng Touliver bắt tay nhau thực hiện (nghe ca khúc).