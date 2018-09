Cô bé từng bị liệt ấn tượng tại 'Thử thách cùng bước nhảy'

Tố Linh bị viêm não năm hai tuổi nên liệt nửa người, gây xúc động với màn nhảy cuốn hút trong tập 1.

Tối 17/8, tập 1 của chương trình So you think you can dance phiên bản Việt mùa thứ hai chính thức lên sóng. Trong tập này, khán giả được trải qua nhiều cảm xúc vui, buồn cùng những câu chuyện bên lề của các thí sinh. Trong đó, người xem đặc biệt rung động với hoàn cảnh của cô bé 14 tuổi ở Hà Nội mang tên Trần Tố Linh, với niềm đam mê mãnh liệt với nhảy, múa.

Mẹ của Tố Linh kể, cô bé bị viêm não Nhật Bản từ năm lên hai tuổi. Sau thời gian điều trị, cô liệt nửa người, tưởng chừng vô phương cứu chữa. Lớn lên một chút, người mẹ quyết định cho Tố Linh đi học võ để phát triển cơ và kỹ năng vận động. Sau đó, bà hướng cô chuyển sang nhảy múa, vì đây là niềm đam mê thời trẻ nhưng bà không có cơ hội thực hiện. Học được một thời gian, Tố Linh tỏ ra có năng khiếu và thực sự yêu thích. Vì thế cô quyết phấn đấu, chọn con đường này để theo đuổi.



Thí sinh Trần Tố Linh.

Trong tập 1, khán giả truyền hình vô cùng bất ngờ trước kỹ năng nhảy rất tốt của Tố Linh. Cô thực hiện các động tác chắc chắn, sạch sẽ và có hồn. Phần thi này đã hoàn toàn chinh phục ban giám khảo gồm các biên đạo Viết Thành, John Huy Trần, Tuyết Minh và Quỳnh Lan. Giám khảo Quỳnh Lan thấy Tố Linh có nội lực, thể hiện tiết mục dự thi đầy "lửa", khiến chị cảm động. Song, đáng tiếc là Tố Linh còn thiếu tới hai tuổi mới đủ tuổi dự thi theo quy chế của ban tổ chức. Sau khi hội ý, ban tổ chức và 4 giám khảo quyết định tặng cô tấm vé chờ, cho phép tham gia vòng bán kết để tập huấn chứ không thi đấu. Đây là cách làm thể hiện sự trân trọng tài năng và nghị lực của Tố Linh.

Bên cạnh Tố Linh, thí sinh Hồ Minh Huyền cũng gây chú ý trong tập 1. Hồ Minh Huyền là du học sinh ngành múa tại Singapore, nhưng sau thời gian ngắn học tập tại đảo quốc sư tử, cô bị chấn thương nặng nên phải về nước. Trong thời gian dài, Hồ Minh Huyền gần như “tự kỷ”, chỉ ở trong nhà chứ ít ra đường. Trong một lần, cô nhìn thấy các bạn trẻ hào hứng nhảy hiphop trên phố, trong lòng trỗi dậy niềm đam mê cũ nên quyết định trở lại.

Hồ Minh Huyền chia sẻ, cách đây hai tháng, trong lần đầu bước chân đến phòng tập múa, cô có cảm giác rất khó tả. Tham gia cuộc thi lần này, Minh Huyền xem như một cuộc thử thách chính mình. Tuy nhiên, phần thi của cô gái này không vượt qua được vòng loại. Các giám khảo đều thấy ở cô niềm đam mê và kỹ thuật múa, nhưng phần lưng của cô chưa linh hoạt, cần có thời gian để tập luyện thêm.

Chàng trai Phạm Bảo Long thì nói trong nước mắt, anh từng phải vào bệnh viện phẫu thuật bằng tiền dành dụm từ các cuộc thi đấu. Hàng ngày, do lịch tập bận rộn, Bảo Long không ăn uống đúng giờ và không đủ chất, khiến cơ thể bị suy kiệt, bị nhiều bệnh tật. Trong phần thi sơ tuyển, Phạm Bảo Long và bạn nhảy đã mang đến điệu dancesport ăn ý, được giám khảo đánh giá cao và dành cho cả hai người tấm vé vào bán kết.



Hồ Minh Huyền nỗ lực tập luyện để trở lại với nhảy múa sau chấn thương.

Không chỉ thu hút những gương mặt mới, Thử thách cùng bước nhảy mùa thứ hai còn chứng kiến sự trở lại của nhiều thí sinh mùa trước. Đó là Nguyễn Đức Bình - người từng gây xúc động với bài nhảy popping trên nền ca khúc Mẹ ru con. Hay cô gái cá tính Lan Anh phải dừng cuộc chơi năm đầu tiên vì bị viêm giác mạc, sẽ lần nữa chinh phục giám khảo với màn nhảy đầy nhiệt huyết và sự quyết tâm. Ngoài ra, còn có hot boy Hồng Quân từng vào bán kết, đặt ra mục tiêu chinh phục top 20 của mùa thứ hai.

Bên cạnh những thí sinh tại Hà Nội, một số gương mặt ở Hải Phòng cũng đầy tiềm năng. Nổi bật nhất vòng sơ tuyển tại thành phố này là Đình Bảo và Thu Thảo. Màn trình diễn của họ khiến ban giám khảo lẫn khán giả tại khán phòng vô cùng hào hứng. Một cô gái Hải Phòng khác cũng trở thành một ẩn số ở vòng bán kết là Ngọc Anh. Cô xuất thân từ vận động viên thể dục dụng cụ, nhưng quyết thử thách bản thân khi lần đầu tiên nhảy đương đại trên sân khấu So you think you can dance. Một bài đương đại kết hợp với những động tác bay nhảy, lộn santo của thể dục dụng cụ đã giúp Ngọc Anh giành được tấm vé vào vòng bán kết.

Trong tập 1, những thí sinh chưa thuyết phục được hoàn toàn 4 vị giám khảo, có cơ hội thứ hai trong vòng Thử thách thêm, diễn ra vào cuối ngày tuyển sinh. Các thí sinh luyện tập cùng biên đạo John Huy Trần trong 60 phút, sau đó biểu diễn trước 4 giám khảo. Tất cả sự nỗ lực, tài năng và đam mê đều hiện rõ trong giờ phút quyết định này. Sau một ngày hồi hộp, cuối cùng các thí sinh đã được trải nghiệm khoảnh khắc chiến thắng đầy hứng khởi.

49 thí sinh vào bán kết của khu vực Hà Nội và Hải Phòng.

Ngoài những tiết mục lôi cuốn, khán giả còn được cười nghiêng ngả với những tình huống bất ngờ mà thí sinh mang đến. Người xem cũng không khỏi bùi ngùi khi gặp lại vũ công Hoa Đức Công, chàng trai bị suy thận ở mùa đầu tiên. Anh được ban tổ chức tặng 200 triệu đồng để góp phần nào vào chi phí cho việc ghép thận để duy trì sự sống.

Tập hai của chương trình tiếp tục lên sóng HTV7, Hà Nội 1 và một số đài địa phương lúc 21h thứ bảy 24/8 với vòng tuyển sinh tại Cần Thơ và Đà Nẵng.

Hàn Quốc Việt