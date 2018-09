Cô bé khiếm thị hát ca khúc về mẹ khiến Isaac, Văn Mai Hương nghẹn ngào

Cũng là ứng viên tiềm năng nhưng Thiên Khôi lại mất phong độ ở vòng Nhà hát. Ở thử thách hát với micro, phần rap của cậu bé khiến giám khảo Isaac ngỡ ngàng vì “tiết tấu đi đâu mất rồi”. Được trao cơ hội bước tiếp nhưng Thiên Khôi vẫn chưa toả sáng khi thể hiện ca khúc “Set fire to the rain”. “Ngày hôm nay không chỉ Hương mà cả 3 giám khảo đều thấy thất vọng về Thiên Khôi. Thiên Khôi là cậu bé mà ngay từ đầu bước vào sân khấu cầm đàn, trình diễn thì mọi người đã thích thú. Tất cả mọi người đều cảm thấy cậu bé rất đặc biệt và có khả năng đi rất sâu. Vào đến vòng này, có thể do mọi người đặt kỳ vọng quá cao và việc Thiên Khôi chọn sai bài, cách thể hiện hơi chủ quan… nên cậu bé không làm hài lòng cả 3 giám khảo”, Văn Mai Hương thẳng thắn nói.