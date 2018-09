Cô bé khiếm thị gây xúc động tại The Voice Kids

Đỗ Thị Quỳnh Trân, cô gái lai Ấn Độ với "To love somebody" mang tới một màu sắc mới mẻ. Cô bé hát khỏe, có độ rung và truyền cảm. (xem video) Quỳnh Trân cũng là người gây ra cuộc chiến gay cấn giữa Lam Trường và Cẩm Ly khi cả hai cùng bấm nút chọn. Cẩm Ly nói, Quỳnh Trân có giọng lạ, nội lực mạnh. Riêng "anh Hai" rất bất ngờ về cách hát của cô bé: "Đây là bài chú đã hát nhiều lần nên nếu hai chú cháu mình hợp tác, chú tin sẽ làm cho bài hát mới lạ hơn. Còn nếu con về đội của cô Cẩm Ly thì sẽ hát 'To love somebody' theo phong cách dân ca". Trước sự thuyết phục của Lam Trường, Quỳnh Trân đã chọn về đội của "anh Hai".