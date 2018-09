Chuyện tình yêu 2 năm nhiều sóng gió của Hạ Vi - Cường Đô La

Ngày 4/4/2017, Hạ Vi viết status thể hiện thái độ bức xúc khi bị nhiều trang báo bình luận tiêu cực về nhan sắc ngày càng sa sút của cô. Sau đó một ngày, Cường Đô La cũng chia sẻ dòng tâm trạng trên trang cá nhân mong mọi người không nên bàn tán về chuyện xấu, đẹp của bạn gái: "Cá tháng Tư cũng qua được vài hôm rồi, mong rằng các anh chị hiểu cho một điều, với mình thì 'chuyện thật thì không nên đùa và chuyện đùa thì không nên thật' vậy nhé. Phụ nữ là để yêu thương, không phải để so sánh, hơn thua, xấu đẹp hay tài giỏi... vì ai cũng như ai, đều là phụ nữ", anh viết. Kèm theo status bênh vực bạn gái, Cường Đô La còn đăng tấm ảnh có dòng chữ tiếng Anh "Even the nicest people have their limits" (Dù là người tử tế đến mấy cũng có những giới hạn).