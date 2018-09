Chung kết Bước Nhảy kịch tính đến nghẹt thở

Sau 6 tháng thi đấu, tối 30/11, chung kết 'Thử thách cùng bước nhảy 2013' diễn ra với phần trình diễn của 4 vũ công còn lại, gồm Ngọc Thịnh, Đình Lộc, Mỹ An và Ngọc Anh. Trong đêm này, mỗi thí sinh phải nhảy 4 màn, vừa solo vừa kết hợp với 3 người còn lại. Ở phần solo 30 giây, Ngọc Thịnh chọn thể loại Hiphop sở trường. Anh phô diễn kỹ thuật trên nền 'If I ain't got you'.