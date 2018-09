Chồng và con gái ủng hộ Trần Thị Quỳnh bán áo dài

Nhà thiết kế Lê Thanh Phương chia sẻ, áo dài được may bằng lụa tơ tằm và những họa tiết hoa mai, con cò trên thân áo do họa sĩ Trần Hồng Sương vẽ tay. Ý tưởng này gợi nhớ đến hình ảnh người phụ nữ Việt Nam như thân cò lặn lội, cần mẫn vì gia đình. Họa tiết hoa mai, loài hoa đặc trưng của vùng Nam Bộ biểu trưng cho sự may mắn, sung túc.