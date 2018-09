Chồng Phi Thanh Vân kể lại vụ dọa bắn người

Theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thì súng bắn hơi cay và các loại phương tiện xịt hơi cay, hơi ngạt, chất độc, chất gây mê, chất gây ngứa đều nằm trong danh sách này. Theo quy định tại điều 19, Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 5/4/2012 quy định chi tiết một số điều của pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, chỉ những đối tượng sau mới được trang bị công cụ hỗ trợ: a) Quân đội nhân dân; Dân quân tự vệ. b) Công an nhân dân. c) An ninh hàng không. d) Kiểm lâm, lực lượng chuyên trách chống buôn lậu của hải quan, đơn vị hải quan cửa khẩu, Đội kiểm tra của lực lượng Quản lý thị trường. đ) Ban, đội bảo vệ chuyên trách của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ; e) Ban bảo vệ dân phố hoặc tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự xã, phường, thị trấn. g) Câu lạc bộ, Trường, Trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao có giấy phép hoạt động. h) Cơ quan thi hành án dân sự. i) Thanh tra chuyên ngành Thủy sản, lực lượng kiểm ngư. k) Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội. Từ những quy định của pháp luật như trên, dụng cụ xịt hơi cay là một trong những công cụ hỗ trợ được nhà nước và các cơ quan chức năng quy định việc sử dụng và quản lý rất nghiêm ngặt. Công dân không được phép tàng trữ, sử dụng, mượn, thuê, mua, bán… loại công cụ này dưới bất kỳ hình thức và mục đích nào. Nếu vi phạm thì tùy vào từng trường hợp, mức độ vi phạm có thể bị xử lý theo hành chính hoặc hình sự. Việc đăng tải các thông tin bán các loại công cụ hỗ trợ phải là do các doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh loại hàng hóa đặc dụng này, quy trình giao dịch mua bán phải tuân thủ quy định của pháp luật, bán cho những đối tượng được phép mua.