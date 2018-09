Chồng ngoại quốc giúp Hà Anh tổ chức sự kiện

Tối qua (4/6), vợ chồng Hà Anh cùng nhau tổ chức sự kiện giới thiệu cuốn sách tiếng Anh 'Letters in Love and War' viết về hồi ký tình yêu của nhà văn Vũ Tú Nam và nhà văn/nhà báo Thanh Hương - ông bà nội của siêu mẫu. Cuốn sách này do Hà Anh phụ trách việc biên dịch với mong muốn làm quà tặng nhân dịp kỷ niệm 63 năm kết hôn của ông bà.