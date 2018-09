Chồng Lê Thúy làm người yêu trên màn ảnh của Miu Lê

Đỗ An được khán giả Việt Nam biết đến khi kết hôn với chân dài Next Top Lê Thúy vào đầu năm ngoái. Anh vẫn thường xuyên xuất hiện cùng vợ trong nhiều sự kiện giải trí. Đỗ An hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và thiết kế mỹ thuật phim ảnh. Với vẻ ngoài điển trai và khả năng diễn xuất tự nhiên, mới đây anh đã được đạo diễn Hàm Trần lựa chọn vào vai nam chính trong dự án điện ảnh 'Bạn gái tôi là sếp'. Đây là bộ phim đầu tiên mà chàng Việt kiều Đỗ An đảm nhận vai trò diễn viên.