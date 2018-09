Chồng cũ tiết lộ nhiều bí mật hôn nhân với Diễm Hương

Nội dung đơn thư Diễm Hương tố cáo chồng cũ Ngày 17.3.2014, Hoa hậu Diễm Hương đã gửi đến các cơ quan chức năng đơn cầu cứu khẩn cấp về việc người chồng cũ là ông Đinh Trường Chinh gian dối trong việc đăng ký kết hôn và hành hung, khủng bố tinh thần cô. Trong đơn Hoa hậu Diễm Hương cho biết đã quen ông Chinh năm từ tháng 5/2011 qua bạn bè và sau đó giữa hai người đã nảy sinh chuyện tình cảm. Nhưng theo Diễm Hương, chuyện đăng ký kết hôn - nguyên nhân tạo dư luận và bản thân cô bị cấm diễn trong thời gian qua là một câu chuyện khác. “Trong những lần đùa giỡn với nhau, ông Chinh đã in từ mạng internet xuống các mẫu “Tờ khai đăng ký kết hôn” cho cả hai cùng điền thông tin vào và ký. Nhưng sau đó thì xé và vứt vào thùng rác. Nếu tôi nhớ không lầm thì có đến 7-8 lần ông Chinh đã in ra và chúng tôi đã viết như thế nhưng sau đó đều bỏ đi vì đơn giản chính tôi xem đây là một trò đùa. Điều tôi không ngờ rằng sau đó ông Chinh đã mang tờ khai này đến UBND phường để đăng ký thật. sau đó, tôi hết sức bất ngờ khi ông Chinh kêu tôi ra phường ký nhận Giấy chứng nhận kết hôn. Tại trụ sở UBND phường 10 (Quận Phú Nhuận, TPHCM), tôi đã phản ứng ra mặt vì hành động này của ông Chinh, nhưng ông ấy năn nỉ, xin lỗi vì nói rằng dù sao chuyện đã lỡ rồi để vài hôm nữa ông ấy làm thủ tục hủy bỏ”, Diễm Hương ghi trong đơn. "Năm đó tôi chỉ mới 21 tuổi đầu và mãi về sau tôi mới hiểu rằng việc hủy Giấy chứng nhận kết hôn không đơn giản là thực hiện như các thủ tục hành chính tại phường mà phải ra tòa án làm thủ tục ly hôn" - Diễm Hương cho biết. Không những cho tờ giấy kết hôn của mình là do quá dại dột, Diễm Hương còn cho biết cô chấp nhận những hình phạt từ lỗi lầm này của mình. Bên cạnh đó Diễm Hương cũng tường thuật những mâu thuẫn của cô và ông Chinh đồng thời cô kể chi tiết về việc ông Chinh đánh đập và khủng bố tinh thần cô. Không những thế ông còn nhiều lần đe dọa những người bạn thân của cô. Trong đơn, cô viết: “Từ một người có vị trí xã hội và tầm ảnh hưởng đến công chúng, trên cương vị là một hoa hậu, hiện nay tôi trở thành một người có hoàn cảnh hết sức bi thương, bị xã hội lên án khi sự thật chưa được phơi bày. Hơn thế, ông Chinh cũng đã bí mật cho người theo dõi tôi 24/24. Tình trạng hiện nay của tôi là luôn sống trong trạng thái hoang mang cực độ, tôi đã phải thường xuyên dùng thuốc an thần trong 3 năm qua và bây giờ càng nghiêm trọng hơn tôi phải dùng thuốc hằng ngày để có thể ngủ vì không biết tiếp theo ông Chinh sẽ làm gì đối với cuộc sống của mình và cuộc sống của mình trong tương lai sẽ như thế nào khi mọi người đều xa lánh, tuyệt giao, tiếp xúc và làm việc với tôi. Từ việc ông Chinh cũng cấp thông tin chúng tôi ly hôn và tố chuyện tôi đã đăng ký kết hôn mà lại đi thi hoa hậu Hoàn vũ (như trước đó ông đã Chinh đã uy hiếp tôi để hàn gắn lại tình cảm khoảng đầu năm 2013) khiến cho danh dự, uy tín và sự nghiệp của tôi bị hủy hoại! Các đối tác của tôi đều đã hủy tất cả những hợp đồng, ảnh hưởng đến việc nuôi sống bản thân tôi và gia đình tôi"…