Chồng con ủng hộ Dương Thùy Linh đấu tranh bình đẳng giới

Cuối tuần qua Dương Thùy Linh tham gia sự kiện 'Speak Up for Gender Equality - Lên tiếng vì bình đẳng giới' do Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp quốc (UN Women), VVC - Trung tâm Tình nguyện quốc gia tổ chức tại Hà Nội. Hoa hậu được ban tổ chức mời là một trong những diễn giả của chương trình để bày tỏ suy nghĩ, quan điểm cá nhân về vấn đề bình đẳng giới và chấm dứt bạo lực với phụ nữ, trẻ em gái. Ông xã và con trai đã có mặt ở hàng ghế khán giả để cổ vũ cho người đẹp.