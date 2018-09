Chồng Á hậu Ngô Trà My đi xe limousine đến hỏi vợ

Lễ ăn hỏi của Á hậu Trà My diễn ra vào sáng nay tại nhà riêng của cô ở khu vực Mỹ Đình, Hà Nội. Từ 6h sáng, cô đã được chuyên gia trang điểm John Kim chăm chút cho nhan sắc. Trà My chọn áo dài đỏ cách điêu, in hình chim phượng và hoa.