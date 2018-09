Chí Tài phải đi guốc khi đứng cạnh Xuân Lan

Ngoài Xuân Lan, nữ diễn viên Dương Cẩm Lynh cũng là người bạn đồng hành với Chí Tài. Khi người đẹp đang say sưa dẫn chương trình, danh hài nhìn không chớp mắt và thốt lên 'Em đẹp quá, anh phải ngắm'. Phản ứng lại lời khen ngợi của Chí Tài, Dương Cẩm Linh tỏ ra khá ngượng ngùng. Danh hài 'tấn công' tiếp: 'Lúc nãy ngồi ngắm em đã đẹp rồi, bây giờ ra ánh sáng đèn càng làm nét đẹp của em tăng lên bội phần. Vì mỗi chương trình anh may mắn được đứng gần một người đẹp, mỗi người một vẻ nên chờ anh tí". Dứt lời xong, danh hài khiến mọi người cười nghiêng ngả khi tiết lộ phải uống thuốc trợ tim lên sân khấu bởi đứng gần những người đẹp, tim anh làm việc nhiều do chạy quá tốc độ.