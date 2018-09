Chi Pu, Gil Lê kêu gọi fan bình chọn trên trang cá nhân

Đôi bạn thân đang hô hào bạn bè, người hâm mộ vote cho mình ở hạng mục được vinh danh trong 'V Live Year End Party'.

Theo đó, Chi Pu được đề cử ở hạng mục Ngôi sao nữ xuất sắc (Best Female Artist Star) và Ngôi sao đa tài (Best Talent Artist). Còn Gil Lê đang tranh giải Ngôi sao V 2016 (Best V Star ).

Chi Pu thông báo mình đang tranh giải và kêu gọi fan ủng hộ.

Chi Pu hào hứng viết: "Pupu Family ơi! Gấu Chi Pu đang tranh giải Best Female Artist Star (Ngôi sao nữ xuất sắc) và Best Talent Artist (Ngôi sao đa tài) trên V Live đó. Hãy nhanh tay bình chọn cho Gấu để có cơ hội nhận vé tham gia V Live Year End Party 2016 gặp gỡ T-ara, DIA, NCT 127 và dàn sao Việt đình đám nha. Mỗi ngày được bình chọn một lần nên nhớ vote tưng bừng cho Gấu nhé!". Lời kêu gọi của nữ diễn viên "Vệ sĩ Sài Gòn" nhận được 11.000 likes, 70 comments và 65 lượt shares của bạn bè và các fan.

Trong năm vừa qua, người đẹp gặt hái được khá nhiều thành công trong sự nghiệp. Đặc biệt, cô là đại diện đầu tiên và duy nhất của Việt Nam tham dự lễ trao giải "Asia Artist Awards 2016" diễn ra tại Hàn Quốc. Chi Pu nhận giải Rising Star - Ngôi sao triển vọng của châu Á.

Gil Lê nhắn nhủ mọi người đừng quên "vote" cho mình.

Bạn thân của Chi Pu, diễn viên Gil Lê cũng tỏ ra hào hứng không kém. Cô nhiệt tình kêu gọi các fan ủng hộ mình trên trang cá nhân: "Mải mê nghe nhạc, xem MV với ngắm ảnh đừng quên vote cho Gil nha các Shadow ơi! 500 anh em chung tay vote để Gil giành giải Best V Star (Ngôi sao V 2016) nhé! Mỗi ngày được vote một lần nên sáng mở mắt là vote cho Gil nha". Lời nhắn nhủ của cô tới người hâm mộ và bạn bè cũng nhận được 4.700 likes, 99 comments và 124 lượt shares.

Ngoài Chi Pu, Gil Lê, các ngôi sao có tên trong hạng mục đề cử như Harry Lu (Ngôi sao đa tài nhất), Noo Phước Thịnh (Ngôi sao V xuất sắc 2016, Ngôi sao nam xuất sắc), Slim V (Ngôi sao nam xuất sắc)... cũng không kém cạnh khi lần lượt kêu gọi sự bình chọn của fan. Tuy nhiên, họ không coi đây là một cuộc tranh tài mà chỉ đơn giản là nơi để kết nối khán giả với nghệ sĩ, một món quà dành tặng người hâm mộ vào dịp Tết âm lịch sắp tới.

Noo Phước Thịnh vừa kêu gọi bình chọn, vừa hẹn hò fan tại lễ trao giải.

"V Live Year End Party" là bữa tiệc âm nhạc đánh dấu một năm thành công và phát triển của kênh giải trí V Live tại thị trường Việt Nam. Đây cũng là dịp V Live vinh danh và trao giải thưởng cho các ngôi sao đã đóng góp vào sự thành công của hệ thống truyền hình trực tuyến riêng của kênh giải trí này tại Việt Nam. Hạng mục đề cử xuất hiện nhiều tên tuổi nổi tiếng như Ngôi sao V xuất sắc 2016 (Gil Lê, Kelvin Khánh, Noo Phước Thịnh); Ngôi sao nam xuất sắc (Noo Phước Thịnh, Slim V, Thanh Duy); Ngôi sao nữ xuất sắc (Chi Pu, Đông Nhi, Tóc Tiên); Ngôi sao Hài hước nhất (Duy Khánh, Kelvin Khánh, Phở Đặc biệt); Ngôi sao đa tài nhất (Chi Pu, Harry Lu, Lương Mạnh Hải); Ngôi sao mới xuất sắc (Lou Hoàng, Monstar (St.319), Suni Hạ Linh).

Thảm đỏ chào đón nghệ sĩ của chương trình sẽ bắt đầu từ 18h, các màn biểu diễn và lễ trao giải sẽ diễn ra vào 19h, ngày 17/1, tại Nhà thi đấu Quân khu 7 TP HCM. Sự kiện sẽ được phát sóng trực tiếp trên Vlive.tv.

Thu Ngân