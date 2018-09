Chi Pu được hộ tống trên thảm đỏ vì giày cao gót 'khủng'

Jung Hae In diện vest bảnh bao và vẫy tay chào khán giả. Nam diễn viên Hàn Quốc sinh năm 1988, trực thuộc công ty giải trí FNC Entertainment. Anh sở hửu ngoại hình điển trai và bắt đầu khởi nghiệp với một số vai phụ trong: 'Goblin', 'That’s the way it is', 'Night light'... Tuy nhiên, tên tuổi anh thực sự tạo dấu ấn cho tới khi đóng cặp với 'đàn chị' Son Ye Jin trong 'Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi'.