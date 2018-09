Chi Pu cầm tay thân mật với bạn trai cũ

Từng gắn bó bên nhau hơn 3 năm nhưng hồi đầu năm, Chi Pu và Cường Seven đã chính thức "đường ai nấy đi" vì cả hai quá bận rộn với sự nghiệp riêng. Tuy không còn là tình nhân nhưng họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Chiều qua (20/10), Cường Seven đã đến chúc mừng bạn gái cũ nhân dịp cô tổ chức họp mặt FC Hà Nội khiến cô và hơn 400 fan đều rất ngạc nhiên. Chi Pu vui vẻ cầm tay kéo Cường Seven lên sân khấu để giao lưu với mọi người.