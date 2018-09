Chi Pu biểu diễn trong đêm nhạc Giáng sinh tại Hà Nội

Nữ ca sĩ sẽ thể hiện những ca khúc được giới trẻ quan tâm gần đây với giai điệu vui tươi cùng phong cách trình diễn sôi động.

Tối 22/12, Chi Pu sẽ tham gia đêm nhạc "Dove City of Lights" diễn ra tại Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal City, Hà Nội. Cô sẽ trình diễn những bản nhạc được nhiều bạn trẻ quan tâm gần đây như Từ hôm nay, Em sai rồi anh xin lỗi em đi, và ca khúc mới Talk to me (ra mắt ngày 21/12)... Từ khi lấn sân sang lĩnh vực ca hát, mặc dù nhận một số nhận xét không tốt nhưng nữ ca sĩ xinh đẹp luôn không ngừng phấn đấu, cố gắng chỉn chu hơn trong cả giọng hát lẫn hình ảnh, phong cách biểu diễn.

Chi Pu đang cố gắng khẳng định giọng hát của mình.

Sau Chi Pu, Hà Anh Tuấn cũng sẽ mang đến một đêm nhạc sôi động vào đêm Giáng sinh 24/12. Nam ca sĩ sẽ trình bày những ca khúc nổi tiếng như Người tình mùa đông, Cơn mưa tình yêu... Ca khúc Mùa tóc vui trong MV kết hợp cùng Dove mới ra mắt sẽ lần đầu tiên được nam ca sĩ hát trên sân khấu. Qua ca khúc này, anh muốn cùng Dove gửi tới các bạn gái thông điệp đáng yêu: "Hãy vui đùa, tóc ơi vui suốt mùa, trái tim luôn yêu tóc thế thôi".

Hà Anh Tuấn sẽ trình bày ca khúc Mùa tóc vui trong MV mới ra mắt.

Ngoài Hà Anh Tuấn và Chi Pu, chương trình còn có sự góp mặt của nữ ca sĩ Phương Ly, Min và nhóm nhạc Ngọt Band. Các ca sĩ không chỉ trình diễn những ca khúc được giới trẻ yêu thích hiện nay mà còn cả những bản nhạc mang không khí vui tươi của Giáng sinh.

Bên cạnh thưởng thức âm nhạc và giao lưu cùng các nghệ sĩ, khán giả còn có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị khác như tạo kiểu tóc miễn phí bởi các hair stylist, nhận quà tặng chăm sóc mùa lễ hội, thưởng thức màn trình diễn ánh sáng độc đáo tại "Dãy phố trình diễn ánh sáng"...

Sự kiện vào cửa tham quan miễn phí, tìm vé VIP với các quyền lợi tại đây. "Dove City of Lights - Thành phố ánh sáng" cũng sẽ được tổ chức phiên bản mini tại Bờ hồ Bán Nguyệt, Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP HCM, vào ngày 23 - 24/12.

Thu Ngân