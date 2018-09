Chi Pu bị 'cạo đầu bôi vôi' trên sân khấu

Hương Giang Idol và Geogri Ganev biểu diễn Rumba và Pasodoble trên nền 2 ca khúc 'Love me like you do', 'Mừng tuổi mẹ'. Nữ ca sĩ chuyển giới vào vai cô vợ người Việt lấy chồng Tây buồn bã vì không được về nước sum họp cùng cha mẹ trong ngày Tết truyền thống. Hai vợ chồng mâu thuẫn, cãi nhau nảy lửa.