Chí Nhân: 'Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng'

Nam diễn viên 'Hôn nhân trong ngõ hẹp' chia sẻ dòng tâm trạng khi vướng phải scandal với MC Minh Hà.

Ồn ào tình cảm của cặp đôi 'phim giả tình thật' Chí Nhân - Minh Hà là tâm điểm trên mặt báo trong nhiều ngày qua. Từ khi bị bàn tán, cả hai đều không cập nhật trang Facebook, thậm chí MC Cafe sáng còn đóng cả trang cá nhân bởi không chịu được sức ép từ dư luận. Tuy nhiên mới đây, hai diễn viên đều chia sẻ tâm trạng nặng nề về scandal.

Nam diễn viên 'Hôn nhân trong ngõ hẹp' đang trong giai đoạn sóng gió về đời sống riêng.

Hôm qua, Chí Nhân đăng tải bức ảnh đứng ở lan can cầm điếu thuốc, mắt nhìn xa xăm ra phía biển với dòng chú thích: "Thật sự, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng". Một số bạn bè, đồng nghiệp đã an ủi nam diễn viên rằng, đây là thời điểm khó khăn trong đời sống cá nhân mà anh phải đối mặt. Có khán giả còn khuyên, Chí Nhân nên vững vàng bởi chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ mọi chuyện ra sao. Khi lộ ảnh ôm ấp Minh Hà trên phố, dư luận đều chỉ trích Chí Nhân dù có vợ đẹp, con xinh nhưng vẫn ngoại tình với bạn diễn.

Khi dư luận quay lưng, Minh Hà được bạn bè, người thân ở bên động viên.

Riêng MC Minh Hà, sau thời gian im lặng và không xuất hiện trên sóng truyền hình, cô đã viết những dòng tâm sự trên tài khoản Instagram. Cách đây ít ngày, cô cập nhật bức ảnh chụp cùng ca sĩ Vũ Hạnh Nguyên, một người em thân thiết và viết: "2 years no see because I was happy, 2 weeks beside me immediately, while most of the world left me” (tạm dịch: 2 năm không gặp bởi tôi hạnh phúc, 2 tuần ngay lập tức ở bên tôi khi phần lớn cả thế giới quay lưng lại với tôi).

Chí Nhân và Minh Hà hợp tác ăn ý trong phim truyền hình Hôn nhân trong ngõ hẹp. Sự thành công của bộ phim khiến tên tuổi của cả hai được khán giả biết đến nhiều hơn. Tuy nhiên, một trang báo bất ngờ 'phanh phui' chuyện hai diễn viên nảy sinh tình cảm khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng'. Chí Nhân đã kết hôn với diễn viên Thu Quỳnh 2 năm trước và có một cậu con trai 6 tháng tuổi.

Riêng Thu Quỳnh, bà xã Chí Nhân không còn đau buồn mà đã đóng kịch trở lại.

Scandal tình ái càng thêm căng thẳng khi vợ chồng Chí Nhân đã quyết định nộp đơn ly hôn lên tòa án quận Hoàn Kiếm. Tòa đã thụ lý hồ sơ nhưng vẫn đang trong quá trình giải quyết.

Giữa tâm bão của Chí Nhân, vợ anh - diễn viên Thu Quỳnh hoàn toàn không lên tiếng. Thi thoảng cô viết những dòng tâm sự buồn bã và đầy ẩn ý về 'hai con người ấy'. Gần đây, dường như cô đã lấy lại tinh thần ổn định khi trở lại hoạt động và tham gia một vở kịch của Nhà hát Tuổi trẻ. Cô giải thích rằng, ở nhà buồn quá nên cô đi làm sớm. Khi có người khen cô xinh đẹp, Thu Quỳnh cười đáp rằng: "Để tinh thần thoải mái và cười nhiều là sẽ trẻ thôi".

Thúy Anh