Chí Nhân bức xúc khi Thu Quỳnh không cho gặp con trai

Diễn viên 'Hôn nhân trong ngõ hẹp' chia sẻ anh tìm mọi cách để gặp con nhưng vợ cũ đã cố tình lờ đi.

Đã ly hôn 3 năm nhưng mối quan hệ của Chí Nhân và vợ cũ - diễn viên Thu Quỳnh, vẫn còn khá căng thẳng. Cách đây ít ngày, nam diễn viên viết tâm thư trên trang cá nhân để chúc mừng con trai tròn 3 tuổi, đồng thời bày tỏ nỗi bức xúc khi vợ cũ ngăn cấm anh gặp con. Anh buồn rầu bởi trong ngày sinh nhật của con, hai cha con không được ở bên nhau.

"Con yêu, suốt những ngày qua con đã ở đâu? Đến ngày đón con, bố đến trường thì các cô giáo mới cho bố biết con nghỉ học từ giữa tuần. Bố chỉ kịp hỏi con có mệt không mà sao lại nghỉ học thì cô giáo nói con đi học vẫn khoẻ mạnh bình thường, bố cũng bớt lo. Rồi bố đến nhà gọi con như mọi khi, chờ mãi không thấy tiếng con trả lời, chờ mãi không nghe con gọi 'Bố đón Be! Be đây. Bố đợi Be nhé'. Bố tìm mọi cách để biết con đang ở đâu nhưng người ta vẫn cố tình ngăn cấm, giấu con đi. Chiều nay bố sẽ lại đến trường tìm con dù chỉ được gặp con một lúc, dù bố con mình lại chỉ được ngồi chơi với nhau ở góc phòng trước cửa nhà vệ sinh của lớp như mọi khi thôi. Có sao đâu, con vui là được! Sinh nhật không bên nhau, cũng có sao đâu. Vì mỗi khi bố con mình bên nhau, chúng mình cùng đi chơi, cùng quậy tung trời thì bất kể ngày nào chẳng là sinh nhật. Yêu và nhớ con".

Chí Nhân và con trai Be.

Bên cạnh nỗi bức xúc không được gặp con, Chí Nhân cũng công khai những tin nhắn giữa anh và vợ cũ. Trong đoạn trao đổi, Chí Nhân chất vấn Thu Quỳnh, tại sao con trai nghỉ học vào thứ tư mà cô không thông báo với anh. Khi anh tìm đến nhà để gặp con thì không được. Đáp lại thắc mắc của chồng cũ, Thu Quỳnh trả lời: "Tôi có toàn quyền nuôi dưỡng và giáo dục con. Tôi không có nghĩa vụ phải thông báo với anh tất cả. Hơn nữa, tôi cũng chưa bao giờ cấm anh hay ngăn cản anh đón con, gặp con. Tôi chỉ nói tuần này anh không đón con". Cô cũng nhắn chồng cũ: "Chừng nào anh còn không nhận định đúng vấn đề và còn giữ thái độ thách thức, vu cho tôi cấm đoán anh thì anh còn chưa nhận được câu trả lời của tôi đâu".

Chí Nhân đã trao đổi khá gay gắt với Thu Quỳnh khi cô không cho anh gặp con trai.

Mâu thuẫn giữa Chí Nhân và vợ cũ nhận được phản ứng trái chiều từ khán giả. Có người cho rằng cả hai đã quá ích kỷ, không nghĩ cho con trai, cũng có người khuyên Chí Nhân không nên nói xấu vợ cũ trên mạng xã hội.

Trước khi chia sẻ chuyện bị Thu Quỳnh ngăn cấm gặp con trai, Chí Nhân từng hỏi bạn bè trên Facebook về việc tìm người tư vấn cho anh về Quyền chăm sóc và thăm nuôi con sau ly hôn.

Liên hệ với Thu Quỳnh về sự việc, cô chọn cách im lặng.

Chí Nhân và Thu Quỳnh ly hôn cuối năm 2015 khi nam diễn viên vướng scandal cặp kè bạn diễn Minh Hà trong thời gian đóng chung phim Hôn nhân trong ngõ hẹp. Cũng vì ồn ào này, Chí Nhân bị khán giả chỉ trích là người chồng bội bạc, sự nghiệp của anh ít nhiều bị ảnh hưởng. Riêng Thu Quỳnh đã vượt qua khoảng thời gian khó khăn để nuôi con, đồng thời tham gia các dự án truyền hình gây tiếng vang như Sống chung với mẹ chồng, Ngược chiều nước mắt...

