Chị họ của Phan Hiển theo đuổi nghiệp ca sĩ ở hải ngoại

Từng đoạt danh hiệu Á quân cuộc thi 'So you think you can dance 2013' nhưng Mỹ An không theo đuổi con đường làm vũ công chuyên nghiệp mà quyết tâm trở thành ca sĩ. Hiện tại, cô đã xuất hiện nhiều trong các chương trình của trung tâm ca nhạc Thúy Nga với vai trò ca sĩ. Những tiết mục cô trình diễn như 'No More', 'Ngày xuân rực rỡ'... được khán giả rất yêu thích. Không ít người còn cho rằng, cô sẽ 'kế thừa' vị trí của Tóc Tiên ở thị trường hải ngoại.