Chị em Thiều Bảo Trang lần đầu múa đương đại

Rũ bỏ hình ảnh sexy, nhóm Bee.T nữ tính và đầy nội tâm trong MV 'Thiên đường để lại'.

Hai chị em Thiều Bảo Trang - Thiều Bảo Trâm được chú ý với hình ảnh năng động, hiện đại và gợi cảm trên sân khấu. Trong MV mới mang tên Thiên đường để lại, họ quyết định làm mới hơn nữa hình ảnh của nhóm.

Trong MV do đạo diễn Uyên Thư thực hiện, Bee.T dựng múa đương đại để thể hiện sự giằng xé, đau khổ của người con gái bị bỏ rơi trong cuộc tình đầy cay đắng. Bởi, múa đương đại là thể loại lột tả được cảm xúc sâu sắc nhất. Người hướng dẫn hai chị em thực hiện màn múa là biên đạo Mai Anh.

Nhóm Bee.T.

Thiều Bảo Trang và Thiều Bảo Trâm có những đoạn múa cùng nhau trong MV, cùng thể hiện nội tâm dằn vặt của nhân vật. Bên cạnh đó, hai chị em sẽ có màn solo dành riêng cho mỗi người. Thiều Bảo Trâm còn có cơ hội diễn cùng một hot boy trường múa.

Thiên đường để lại là bản ballad do nhạc sĩ Phương Uyên sáng tác, có giai điệu và lời ca nồng nàn, dễ tìm được sự đồng cảm của người nghe. Bài hát nằm trong album đầu tay We are Bee.T mà nhóm phát hành cách đây không lâu. Album nhận được sự đón nhận của giới trẻ bởi chất nhạc hiện đại, trẻ trung. MV đầu tay của nhóm là I love you cũng khá hấp dẫn với vũ đạo đẹp mắt của hai chị em.

Trailer MV "Thiên đường để lại":

Trailer MV 'Thiên đường' - Bee.T

