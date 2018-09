Chị em ca sĩ Tố My - Tố Ny đọ nhan sắc

MV 'Chờ người' ra mắt hôm qua là sản phẩm được Tố My ấp ủ hơn một năm và đầu tư kinh phí cao. Đây là ca khúc quen thuộc, từng được ca sĩ Như Quỳnh thể hiện thành công. Tuy nhiên, Tố My vẫn mạnh dạn làm mới với phần hoà âm phối khí của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Để mời Hồ Hoài Anh hợp tác, Tố My đã mất nhiều thời gian thuyết phục anh.