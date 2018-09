Chí Anh khen học trò Khánh Thi hết lời

Cặp Đình Lộc - Mỹ An với bài múa thuộc thể loại Đương đại trên nền 'Runaway'. Mỹ An vào vai người con gái xinh đẹp tìm mọi cách cảm hóa người yêu đam mê cờ bạc. Họ hòa quyện vào nhau trong từng động tác khá hoàn hảo và nhiều xúc cảm. Siêu mẫu Hà Anh cho rằng, hai vũ công đã lột tả sự giằng xé và đam mê rất tốt. Giám khảo Tuyết Minh đánh giá cao Mỹ An ở sự sâu sắc dù mới 17 tuổi, còn Đình Lộc diễn xuất thần, không bị 'đơ' như những lần trước.