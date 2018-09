Chí Anh chưa nghĩ đến chuyện cưới Nhã Khanh

Kiện tướng nghĩ rằng, yêu nhau chỉ cần hạnh phúc chứ không cần hình thức.

Sau khi chia tay Khánh Thi, Chí Anh không ngại công khai tình mới là Nhã Khanh - bạn nhảy của anh. Mới đây, Nhã Khanh gây chú ý khi xuất hiện tại họp báo Vũ điệu tuổi xanh - cuộc thi mà cô đảm nhận vai trò một trong 3 giám khảo. Tại sự kiện này, Kiện tướng trẻ tự tin chia sẻ, cô rất tự hào về tình yêu của mình với Chí Anh.

Chí Anh và tình mới - Kiện tướng dancesport 18 tuổi Nhã Khanh.

Về phía Chí Anh, anh thấy ở Nhã Khanh sự dịu dàng và đằm tính. Cách đây vài năm, khi nhìn Nhã Khanh chập chững thi đấu, anh nhận ra cô có năng khiếu về lĩnh vực này. Tuy nhiên, phải đến khi họ nhảy cùng nhau, anh phát hiện ra cô rất chăm chỉ và quyết tâm. Từ đó anh mới tin rằng Nhã Khanh sẽ sớm thành công.

Chí Khanh cho biết, Nhã Khanh còn trẻ nên việc được anh định hướng và tập luyện cùng là tốt nhất. Anh vừa là người yêu lại vừa là thầy của cô. "Có thể người ta sẽ đặt câu hỏi cô này là ai, tại sao được nhảy với Chí Anh. Nhưng dù thế nào tôi cũng không từ bỏ cô ấy", giám khảo Thử thách cùng bước nhảy tâm sự.

Tuy tình cảm đã mặn nồng, nhưng Chí Anh vẫn chưa có ý định làm đám cưới với Nhã Khanh. Trước kia anh từng chia sẻ, sẽ chờ đến khi Nhã Khanh đủ tuổi là cưới, nhưng hiện tại cả hai đều bận rộn nên chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Theo anh, yêu nhau chỉ cần hạnh phúc chứ không cần hình thức.

Nhã Khanh đang ngồi 'ghế nóng' cuộc thi 'Vũ điệu tuổi xanh' cùng Trấn Thành (trái) và John Huy Trần.

Thời gian này, Nhã Khanh đang tập trung cho vai trò giám khảo cuộc thi Vũ điệu tuổi xanh, được xem như một phiên bản dành cho trẻ em của So you think you can dance. Ngoài Nhã Khanh, các giám khảo còn lại là Trấn Thành và John Huy Trần. MC Xuân Bắc sẽ làm cầu nối giữa các giám khảo và thí sinh.

Trong tập 1, khán giả được làm quen với 18 cặp (gồm 36 thí sinh), được tuyển chọn trên cả nước. Ở tập này sẽ không có thí sinh nào bị loại, hứa hẹn mang đến những tiết mục đầu tư chuyên nghiệp và ngập tràn sắc màu tuổi thơ. Đặc biệt, trong dàn thí sinh có hot boy nhí An Bình năm nay 11 tuổi, sở hữu ngoại hình y hệt thành viên Isaac của nhóm 365, đã "gây sốt" từ khi bé mới đăng ký tham gia cuộc thi.

Tập 1 Vũ điệu tuổi xanh lên sóng lúc 21h chủ nhật 13/7 trên kênh HTV7.

Trailer tập 1 "Vũ điệu tuổi xanh":

