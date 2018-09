Chí Anh bất ngờ hát bày tỏ với Khánh My

Để tranh giành Khánh My, Chí Anh bất ngờ cất tiếng hát với lời chế ca khúc 'Hello': "Hello, chính là anh em đang tìm đó. Anh có thể thấy trong mắt em. Anh có thể thấy em cười. Em chính là người anh cần tìm, về đội anh". Ngay cả Khánh Thi cũng phải thốt lên rằng, suốt 15 năm quen nhau, cô chưa bao giờ thấy Chí Anh cất giọng. Khánh Thi còn phân tích, động tác nhảy của Khánh My rất vụng về, chân chưa được thẳng, đầu gối cong. "Với chị, Khánh My có rất nhiều điểm để khai thác. Chắc chắn em sẽ là cái tên toả sáng trong chương trình này", cô nói.